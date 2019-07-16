朴敘俊合照手繪海報大有來頭！　畫家是臺裔美籍James Jean

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣演員朴敘俊出演夯劇《三流之路》、《金秘書為何那樣》後，他今年把主力放在電影圈，挑戰恐怖動作片《驅魔使者》，飾演一名拳擊選手出身的驅魔神父，電影未上映先熱。為宣傳電影不遺餘力，他11日在Instagram貼出一張手繪的電影海報，畫家James Jean背景大有來頭，曾為DC繪製封面，他與海報合照貼出後，引來各國粉絲朝聖。

▲朴敘俊與手畫草圖合照。（圖／翻攝自朴敘俊IG）



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臺裔美籍畫家James Jean（詹姆斯．簡）風格細膩華麗，同時又帶著耐人尋味的暗黑色彩，他曾在2001年至2009年期間為DC漫畫繪製封面、2004年至2008年榮獲多次美國最具代表性的漫畫獎「艾斯納獎」、2005年至2007年期間則榮獲了「哈維獎」的最佳封面藝術獎，創作領域相當多樣豐富。

▲▼《驅魔使者》邀請James Jean繪製海報。（圖／車庫娛樂提供）



此次受邀繪製《驅魔使者》電影海報，James Jean試著抓住每個角色的特點，「我將焦點放在角色的世界觀中，想暗示其中有許多則故事，在描繪每個角色時，抓住他們的特點，想確實表現出每個人物的情緒和特徵。」朴敘俊演員所飾演的角色「龍厚」內心有許多糾葛，海報裡，他也特別強調出朴在擁有新力量後，會如何使用這份力量的模樣。電影海報手稿草圖在他的展覽「Lotte Art Museum」展出，朴敘俊特地到場朝聖，拍下與海報的合照，對James Jean表示謝意。電影《驅魔使者》8月16日將在台上映。