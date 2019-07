TWICE演唱會少了Mina⋯　「Momo留位置給她」全場哭出來！

記者吳睿慈/綜合報導

南韓人氣女團TWICE紅遍全球、行程滿檔,成員Mina卻也因此出現健康問題,疑似患上恐慌症,所屬經紀公司JYP娛樂證實,她將休息一陣子,令歌迷心疼不已。她們13日在新加坡開唱時,因Mina缺席演唱會,幾個成員難過地哭成一團,場面動容。近日,更有網友發現,當天Momo在敬禮時,刻意把手舉起來,留了一個位置給Mina,看到此景的觀眾感動到哭出來。

▲TWICE日前在新加坡開唱,Mina因健康問題缺席。(圖/翻攝自韓網)



Mina疑似患上恐慌症,害怕面對偌大舞台、笑不出來,現正在專心治療中。成員13日在新加坡開唱,雖然少了她,但8位女孩依舊把她放在心中,當看見歌迷製作的應援影片,子瑜、志效、SANA、多賢等人忍不住淚崩,娜璉也承諾歌迷:「我們會永遠9個人!」為粉絲打了一劑強心針。

▲Momo留了位置給Mina,粉絲淚崩。(圖/翻攝自mimofile推特)



就在演唱會結束,TWICE準備鞠躬向觀眾致謝時,Momo突然舉起左手,彷彿環抱的身旁的人,特地留了一個位置給Mina,這幕在推特上瘋傳,粉絲感動表示「謝謝momo記得她」,希望Mina戰勝病魔,早日恢復健康。

momo held out her hand for mina