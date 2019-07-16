TWICE演唱會少了Mina⋯　「Momo留位置給她」全場哭出來！

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團TWICE紅遍全球、行程滿檔，成員Mina卻也因此出現健康問題，疑似患上恐慌症，所屬經紀公司JYP娛樂證實，她將休息一陣子，令歌迷心疼不已。她們13日在新加坡開唱時，因Mina缺席演唱會，幾個成員難過地哭成一團，場面動容。近日，更有網友發現，當天Momo在敬禮時，刻意把手舉起來，留了一個位置給Mina，看到此景的觀眾感動到哭出來。

▲TWICE日前在新加坡開唱，Mina因健康問題缺席。（圖／翻攝自韓網）



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Mina疑似患上恐慌症，害怕面對偌大舞台、笑不出來，現正在專心治療中。成員13日在新加坡開唱，雖然少了她，但8位女孩依舊把她放在心中，當看見歌迷製作的應援影片，子瑜、志效、SANA、多賢等人忍不住淚崩，娜璉也承諾歌迷：「我們會永遠9個人！」為粉絲打了一劑強心針。

▲Momo留了位置給Mina，粉絲淚崩。（圖／翻攝自mimofile推特）



就在演唱會結束，TWICE準備鞠躬向觀眾致謝時，Momo突然舉起左手，彷彿環抱的身旁的人，特地留了一個位置給Mina，這幕在推特上瘋傳，粉絲感動表示「謝謝momo記得她」，希望Mina戰勝病魔，早日恢復健康。