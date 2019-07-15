警方：怕姜至奐滅證！　「受害女報警13次失敗」詭譎幕後曝光

記者吳睿慈／綜合報導

韓星姜至奐（강지환）被指控在家囚禁2女並涉嫌性侵，12日上午被警方移送到地方法院接受審問，受害女也在第二輪調查時，首度開口解釋為何當初是用訊息傳給朋友的方式報案，她透露一共打電話給警察13次，卻訊號不良通話失敗，最後是透過wifi向朋友求救，解開案件最模糊的疑點，而警方現申請逮捕令，也是擔心姜至奐會湮滅證據。

▲姜至奐12日被上銬現身道歉。（圖／CFP）



受害女14日接受韓媒訪問，她透過法律代理人發言：「姜至奐的家裡手機沒有訊號，只有特定的電信才可以通話。」她發現男方惡行後，隨即拿手機撥打112（韓國報案電話），一共打了13次都失敗，最後只能夠過wifi訊號連接傳訊給朋友，緊急求救：「我在姜至奐的家裡。」據報導，姜至奐當晚性侵A女後，又打算對B女伸向魔爪，最後警方破門而入救出兩女。

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▲受害女打電話求救13次都失敗。（圖／翻攝自韓網）



警方怕姜至奐煙滅證據，因為申請逮捕令，而他12日上午被移送到地方法院接受審問，除了向2位當事人表達歉意，也承諾「會誠實地接受調查」。另外，他未來還有一部電影作品，如今也被剔除出演名單，而他現主演的戲劇《朝鮮生存記》男主角正在考慮由徐芝釋頂替。

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