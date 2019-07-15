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《WWW》李在旭害羞：要怎麼抱？　李多熙霸氣教學⋯超甜幕後曝光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓新人演員李在旭（又譯：李宰旭）2018年以戲劇《阿爾罕布拉宮的回憶》初試啼聲，飾演毒販Marco一角，他近來又接下戲劇《請輸入檢索詞WWW》薛演員角色，可愛善良的演技擄獲許多粉絲心，人氣飆漲快速，成為近來最有討論度的新人。劇組15日公開幕後花絮，他要對李多熙飆髒話，卻多有猶豫，導演命令：「要比Marco兇！」他立刻點點頭，反應萌翻所有人。

▲▼《WWW》李在旭害羞：要怎麼抱？　李多熙霸氣教學⋯超甜幕後曝光。（圖／翻攝自naver）

▲▼李在旭演技不夠兇，導演叫他召喚出內心的「Marco」。（圖／翻攝自naver）

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▲▼《WWW》李在旭害羞：要怎麼抱？　李多熙霸氣教學⋯超甜幕後曝光。（圖／翻攝自naver）

李在旭有著無辜的小狗眼神，在劇裡暗戀著李多熙，兩人間愛情初萌芽的互動受到很多劇迷喜愛，其中一幕，女方要陪他練劇本，因角色設定他必須兇狠地罵李多熙，他為此練習了很多次，導演罪後跳出來要求：「要比Marco兇！」他點點頭、秒召喚出「Marco」到場。

▲▼《WWW》李在旭害羞：要怎麼抱？　李多熙霸氣教學⋯超甜幕後曝光。（圖／翻攝自naver）

▲▼李在旭害羞提問「要怎麼抱」。（圖／翻攝自naver）

▲▼《WWW》李在旭害羞：要怎麼抱？　李多熙霸氣教學⋯超甜幕後曝光。（圖／翻攝自naver）

除了罵髒話卡關，李在旭在嘗試給李多熙一個擁抱時，他卻不知所措，害羞地提問：「我要怎麼抱？」無法輕易伸出手環抱女方，慌張地找著最佳角度，最後李多熙親自出馬教授、大方示範擁抱，他才真正掌握訣竅，令粉絲不禁嘴角失笑，紛紛讚嘆「太可愛了」、「反應好萌」。

▲▼《WWW》李在旭害羞：要怎麼抱？　李多熙霸氣教學⋯超甜幕後曝光。（圖／翻攝自naver）

▲李多熙親自教學擁抱。（圖／翻攝自naver）

《請輸入檢索詞WWW》本週進入13、14集，不只張基龍、林秀晶感情受到阻擋，李在旭、李多熙的曖昧情愫也遭受考驗，令劇迷心急不已。

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