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1年前對徐玄擺臭臉　「公司差點放棄他」金正鉉復出合作玄彬

記者吳睿慈／綜合報導

南韓演員金正鉉（又譯金正賢，김정현）因演出《學校2017》、《加油吧威基基》男主角而知名，2018年卻因出演戲劇《時間》搭檔徐玄，記者會上臉臭拒絕女方勾手，現場氣氛一陣尷尬，他也因此受到撻伐。公司為他緩頰因太入戲導致情緒失控，最後從戲劇下車。消失了近1年，他15日宣佈復出，將投入戲劇《愛的迫降》拍攝，與玄彬、孫藝珍搭擋演戲，掀起一陣討論。

▲《學校》金正鉉新戲記者會擺臭臉。（圖／CFP）▲▼玄彬平面聯訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲金正鉉消失1年回歸戲劇圈，首度搭擋玄彬。（圖／CFP、記者黃克翔攝）

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金正鉉經紀公司15日證實，經過1年的沈澱期，他即將回歸戲劇圈，下半年將會參與戲劇《愛的迫降》拍攝。據他的親友透露，他這1年心情很沉重，連經紀公司都失望到差點放棄他，但他反省非常多，對於演員工作依舊抱有熱情，希望以更好的演技回饋給觀眾、粉絲，決定再次回到戲劇圈。

▲金正鉉臭臉被罵翻道歉了：沒調整好狀態，本人也很慌張。（圖／CFP）

▲金正鉉當初拒絕徐玄勾手，且記者會上擺臭臉被罵翻。（圖／CFP）

《愛的迫降》預計在2019年下半年拍攝及播岀，編劇朴智恩曾寫過《來自星星的你》、《藍色海洋的傳說》等夯劇，找來男神玄彬、女神孫藝珍搭擋，戲劇還未開拍就已成功引起注目，如今金正鉉加入劇組，再度掀起討論度。

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金正鉉, 金正賢, 徐玄

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