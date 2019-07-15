小18歲老公產後憂鬱「封閉自己」　43歲咸素媛崩潰大吵：下車！

記者吳睿慈／綜合報導

南韓42歲女星咸素媛因主演電影《色即是空》爆紅，2018年嫁給小18歲的大陸「高富帥小鮮肉」網紅陳華，同年底順利產下一子。兩人現定居在韓，固定出演真人秀《妻子的味道》，分享婚後育子的甜蜜生活，怎料，老公陳華在近幾集的節目中總是悶悶不樂，夫妻倆漸漸無法溝通，只能尋求專家輔導，才發現陳華患上產後憂鬱，覺得自己很沒用，令咸素媛聽了當場淚灑現場。

▲26歲陳華照顧小孩感到壓力大。（圖／翻攝自tv朝鮮）



陳華自與咸素媛結婚後，定居在韓，卻因語言溝通不良，難適應當地生活，夫妻倆生活習慣不同也漸漸顯露出來，某天他外出購買生活用品，大手筆購入數十包衛生紙，樂觀表示：「反正以後都會用到。」咸素媛卻氣到咬牙：「買幹嘛呀？」夫妻倆為此大吵，他原本要為妻子煮湯補身體，連湯都沒煮，便離開家中冷靜一下，咸素媛則是面對空蕩蕩的客廳不斷嘆氣。

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▲▼陳華、咸素媛在車上大吵。（圖／翻攝自tv朝鮮）



咸素媛為化解兩人的誤會，隔天到語言補習班接陳華下課，沒想到，老公一臉冷淡看著她：「妳來幹嘛？」她解釋：「我想知道你有什麼事？」但男方說不出來心中的不開心，將自己封閉不願對話，加上咸素媛依舊語氣強勢地追問，令陳華受不了決定下車靜靜，她也不甘示弱回嘴：「那你下車。」夫妻倆又在車上吵起來。

▲▼陳華覺得自己很沒用，患上產後憂鬱。（圖／翻攝自tv朝鮮）



兩人最後找上夫妻諮詢師，咸素媛離開現場後，陳華才漸漸講出心裡話，「很累，會想很多多，經常覺得自己很沒用。」他開始懷疑現在的生活不適合自己，諮詢師鼓勵他把心裡話說出來，但他搖搖頭：「我覺得世界人沒人了解我。」咸素媛發現老公患上產後憂鬱症淚灑錄影現場。

▲咸素媛發現老公產後憂鬱淚崩。（圖／翻攝自tv朝鮮）



在與諮詢師商談後，老公漸漸敞開心房，咸素媛也鬆了一口氣，而她最後提議帶陳華去買手機，陳華才終於有了笑容，夫妻危機解開。