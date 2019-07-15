專訪／朴佑鎭靠7字訣瘦身成功！　AB6IX爆料李大輝最性感

記者吳睿慈／專訪

南韓新人團體AB6IX由林煐岷、田雄、金東賢、朴佑鎭、李大輝所組成，成員出道前就透過實境節目《produce x 101》累積高人氣，他們即將在8月來台會台粉，率先接受《ETtoday》專訪，隊長煐岷透過訪談喊話：「很快就能到台灣和ABNEW見面，就覺得好興奮。」訪台前先與粉絲問候。

▲AB6IX在5月正式出道。（圖／翻攝自AB6IX推特）



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AB6IX籌備許久終於在5月正式出道，朴佑鎭隱藏不住內心激動：「感覺非常非常棒，從一開始就期盼以完整的團體出道，並不斷為此做準備，終於能出道，我們都很開心，也很緊張。」最後一位被選入團體的成員田雄，過去曾待過YG、JYP等公司，練習了6年時間才出道，他感動到哭出來，回想當下的心情，他表示：「當下真的開心到沒有辦法用言語形容，覺得多年來的努力終於在那瞬間綻放光芒。」家人一直都很支持他，尤其是爸爸給了他很多力量。

▲代表Rhymer參與製作新歌《Breathe》。（圖／翻攝自AB6IX推特）



身為公司主力推出的男團，代表Rhymer親自參與主打歌《Breathe》製作，甚至為歌曲獻聲，歌詞「HEY」、「HO」的部分，都是代表的聲音，大輝更偷偷爆料，「代表常在錄音室裡跳舞，「準備這首歌的時候，代表常在錄音室裡跳舞，讓我印象很深刻。」主打歌帶來性感的形象，田雄也讚道：「大輝的舞姿相當優美，最殺的部分應該是他挑眉的動作吧。」

為了正式以AB6IX出道，朴佑鎭努力減肥，瘦了不少，他分享自己瘦身的7字訣，「 努力、控制飲食、運動」，靠著堅強的意志力成功鏟肉。

▲朴佑鎭為了出道減肥。（圖／翻攝自AB6IX推特）



AB6IX即將在8月來台，首張專輯《B:COMPLETE》也已在台數位發行，隊長煐岷不忘致謝讀者：「各位Etoday的粉絲，大家好！非常感謝各位閱讀我們的訪，感謝你們一直支持我們的音樂作品，今後也請多多給予關注及鼓勵。我們愛EToday！」

▲AB6IX訪台前透過《ETtoday》與粉絲問好。（圖／翻攝自AB6IX推特）