伯賢讚防彈：值得學習！EXO 7年情「看眼神就知在想什麼」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣團體EXO主唱伯賢等了7年，首度在7月推出個人solo專輯，他10日在首爾舉辦聽歌會，穿著黑色勁裝帥氣登台，首次帶來主打歌《UN Village》演唱，主持人Chen力挺隊友，貼心地身穿白色襯衫突顯伯賢的主角光環，伯賢暖心致謝：「有好朋友Chen力挺主持，讓我感到安心放鬆不少。」對談間充滿笑聲。

▲Chen為力挺伯賢，現身當記者會主持人。（圖／CFP）

伯賢自宣佈推出專輯以來，就在網路上造成許多討論及迴響，截至8日為止專輯預購張數達到40萬1545張，成績亮眼。他10日舉辦新歌發布會，身為前輩的他，被問到了防彈迅速在樂壇成長，他給予後輩高度肯定：「我覺得他們很厲害，是非常努力的朋友，很出色、有值得學習的地方。」真心為防彈少年團喝采。

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▲伯賢推出個人solo專輯。（圖／CFP）



EXO成軍7年，伯賢談到成員間的感情，「如果能像現在這樣就好了，如果成員間沒有友情也不能走到現在，現在只要看著對方的眼神，就能知道對方在想什麼了。」記者會上，除了Chen現身力挺外，團員也透過社群網站祝賀他發行個人專輯，燦烈更寫著「12天後在排行榜上見吧」，好哥們間的情感表露無遺。伯賢首張迷你專輯《City Lights》已於10日與韓同步在台數位發行。

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