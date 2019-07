6歲女孩懇求：拜託你收下　NCT在玹為她停腳步全場融化了

記者吳睿慈/綜合報導

韓團NCT 127現正進行《Neo City - The Origin》世界巡迴演唱會,他們近來行程滿檔,日前抵達歐洲,每每都會有粉絲在機場歡呼他們到來訪,藉此機會遞上禮物或信件。近日,一名6歲妹妹拿著粉紅色的信件,不斷喊著:「please take this(請收下這個)」,個性親切的在玹竟真的走上前,還與小妹妹擊掌,溫馨舉止融化所有人。

▲▼NCT在玹在機場收下小女孩的卡片,親自走上前跟她擊掌。(圖/翻攝自m_inhos推特)



一名海外粉絲9日在推特貼出一則影片,她的6歲小妹妹拿著粉紅色信封,守在機場苦等NCT的到來,她焦急地喊著:「please take this(請收下這個)」,走在尾端的在玹目睹此景後,突然朝著她的方向前進,嘴裡親切回應「Thank You」,溫暖地伸手與她擊掌,逗得小女孩當場尖叫,全程被錄下來。

▲▼NCT近期在歐洲巡演,機場時常有粉絲接機、送機。(圖/翻攝自m_inhos、NCT推特)



事後,該名海外粉絲透露,妹妹是在玹的粉絲,當天戴著寫上在玹名字的髮箍,成功送出信件後,她開心地拿著NCT扇子拍照。而粉絲也不好意思地表示「妹妹送出的信是她畫的在玹,但畫得很醜,很抱歉。」事實上,在玹非常喜歡小孩子,他曾在廣播上信心滿滿地表示:「我很會陪小孩玩,可以放心地把小孩交給我照顧。」

my little sister had my jaehyun headband on and he came over to take the letter from her and high five her ㅠㅡㅠ jaehyun is LITERALLY the best and sweetest human being ever I don’t have it on video but when they left he turned around to wave and say goodbye to her :( I LOVE THEM pic.twitter.com/JALoAFSzAF