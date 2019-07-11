6歲女孩懇求：拜託你收下　NCT在玹為她停腳步全場融化了

記者吳睿慈／綜合報導

韓團NCT 127現正進行《Neo City - The Origin》世界巡迴演唱會，他們近來行程滿檔，日前抵達歐洲，每每都會有粉絲在機場歡呼他們到來訪，藉此機會遞上禮物或信件。近日，一名6歲妹妹拿著粉紅色的信件，不斷喊著：「please take this（請收下這個）」，個性親切的在玹竟真的走上前，還與小妹妹擊掌，溫馨舉止融化所有人。

▲▼NCT在玹在機場收下小女孩的卡片，親自走上前跟她擊掌。（圖／翻攝自m_inhos推特）



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一名海外粉絲9日在推特貼出一則影片，她的6歲小妹妹拿著粉紅色信封，守在機場苦等NCT的到來，她焦急地喊著：「please take this（請收下這個）」，走在尾端的在玹目睹此景後，突然朝著她的方向前進，嘴裡親切回應「Thank You」，溫暖地伸手與她擊掌，逗得小女孩當場尖叫，全程被錄下來。

▲▼NCT近期在歐洲巡演，機場時常有粉絲接機、送機。（圖／翻攝自m_inhos、NCT推特）



事後，該名海外粉絲透露，妹妹是在玹的粉絲，當天戴著寫上在玹名字的髮箍，成功送出信件後，她開心地拿著NCT扇子拍照。而粉絲也不好意思地表示「妹妹送出的信是她畫的在玹，但畫得很醜，很抱歉。」事實上，在玹非常喜歡小孩子，他曾在廣播上信心滿滿地表示：「我很會陪小孩玩，可以放心地把小孩交給我照顧。」