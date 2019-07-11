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崔秉燦宣布退出《101》　「舞台上癱軟」遭挖出⋯粉絲心疼：以為在搞笑

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣選秀節目《PRODUCE X 101》第4季開播以來捧紅許多練習生，21歲崔秉燦笑容燦爛、個性活潑，是組裡的開心果，人氣從20名上升到14名，受到很多觀眾喜愛。他11日卻突然透過官方宣布退賽，貼出親筆信致歉，他原本不想放棄，但身體狀況不允許，只好退賽養病。

▲▼崔秉燦退出《101》　「舞台上癱軟」遭挖出⋯粉絲心疼：以為在搞笑（圖／翻攝自《PRODUCE X 101》、Plan A娛樂）

▲崔秉燦宣布退賽。（圖／翻攝自mnet）

崔秉燦11日透過官方宣布下車消息，親筆信傳達退賽的愧疚心意，「原本想要透過節目展現給大家活潑開朗的樣子卻沒做到，沒辦法回應大家給我的愛與關心，令我感到很慚愧。」信裡，他寫出自己遺憾的心情：「因為我想撐到最後不放棄，現在寫下的一字一句對我來說都很困難，為了以更健康的樣子回歸，我苦惱了很久才做下這個決定。」令歌迷不捨。

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▲▼崔秉燦退出《101》　「舞台上癱軟」遭挖出⋯粉絲心疼：以為在搞笑（圖／翻攝自《PRODUCE X 101》、Plan A娛樂）

▲崔秉燦親筆信寫下愧疚心情。（圖／翻攝自Plan A）

所屬經紀公司Plan A娛樂證實，崔秉燦原本就患有慢性阿基里斯肌腱炎，伴隨著心理負擔感，最近病況越來越嚴重，雖一邊跑醫院治療一邊參加行程，但再繼續參加節目恐有困難，再與本人商議後，雙方做下了退賽的決定，崔秉燦未來將好好養病，再以健康的模樣回到舞台上。

▲▼崔秉燦退出《101》　「舞台上癱軟」遭挖出⋯粉絲心疼：以為在搞笑（圖／翻攝自《PRODUCE X 101》、Plan A娛樂）

▲▼崔秉燦退出《101》　「舞台上癱軟」遭挖出⋯粉絲心疼：以為在搞笑（圖／翻攝自《PRODUCE X 101》、Plan A娛樂）

▲▼崔秉燦過去曾在2倍速舞台挑戰上多度癱軟。（圖／翻攝自《PRODUCE X 101》、Plan A娛樂）

▲▼崔秉燦過去曾在2倍速舞台挑戰上多度癱軟。（圖／翻攝自《PRODUCE X 101》、Plan A娛樂）

事實上，崔秉燦身體健康出現狀況有跡可循，他過去在《PRODUCE X 101》裡與隊友挑戰2倍速《Move》，曾有幾幕癱軟畫面，臉上雖掛滿笑容，但看得出來他跟上2倍速的舞蹈較吃力，這段影片在他宣布退賽後引起討論，歌迷紛紛心疼表示「原來那時候就不舒服了」、「當時以為只是在搞笑」。

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崔秉燦, PRODUCE X 101

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