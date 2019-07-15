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20歲布魯克林「駝背蓄鬍」變五五身！　網一看近照驚呆：比爸還老

記者傅家妤／綜合報導

溫布頓網球錦標賽男子單打決賽在台灣時間14日晚間開打，吸引全球球迷關注，有不少國際名人巨星也特別到現場共襄盛舉，其中包括貝克漢長子布魯克林（Brooklyn Beckham）及其女友哈娜克羅斯（Hana Cross），不過布魯克林的穿著打扮卻被網友嫌醜，掀起不少熱議，甚至還登上了微博熱搜。

▲布魯克林。（圖／CFP）

▲布魯克林與女友一起觀賞球賽。（圖／CFP）

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布魯克林帶著女友哈娜克羅斯一起觀賞球賽，在入場前也被媒體拍下多張全身照，只見小倆口特別穿了情侶服，兩人都以褐色穿搭現身，哈娜克羅斯以白色短褲上衣，搭配褐色外套，露出一雙纖細長腿十分漂亮。

▲布魯克林。（圖／CFP）

▲布魯克林邊走邊拉褲子。（圖／CFP）

而布魯克林則是一身褐色西裝，搭配寬鬆長褲，畫面看上去身高175公分的他，身材比例瞬間變成了五五身，他一手牽著女友，邊走還邊用另一手提褲子，許久未出席公開活動，他開始留起了鬍子，頭髮也留長了，整個人看起來非常成熟。

▲布魯克林。（圖／CFP）

▲20歲布魯克林身材比例變成了五五身，被網友虧慘輸44歲老爸。（圖／翻攝自IG／貝克漢、CFP）

該組畫面曝光後，也在微博上引起討論，不少網友認為他看上去老了不少，「20歲看上去比他爸還老」、「這身造型真是讓人看了一言難盡」，其實當天出席觀賞該場賽事的名人還包括了林俊傑、白敬亭、崔始源、《瘋狂亞州富豪》的亨利高汀（Henry Golding）等男神，因此有不少網友也笑虧：「周圍都是帥哥，布魯克林真的輸慘了」、「20歲看起來比周圍的帥哥看起來老多了」。

▲▼林俊傑溫網同框白敬亭、崔始源，身後還有國際大咖。（圖／翻攝自IG／林俊傑）

▲布魯克林在球賽的觀眾席上，周圍都是男神。（圖／翻攝自IG／林俊傑）

▲布魯克林。（圖／翻攝自微博）

▲布魯克林。（圖／翻攝自微博）

▲布魯克林登熱搜。（圖／翻攝自微博）

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布魯克林, Brooklyn Beckham, 哈娜克羅斯, Hana Cross

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