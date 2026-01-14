《康熙來了》完結10年！　蔡康永自爆：大部分集數都沒看過

記者王靖淳／綜合報導

節目《康熙來了》陪伴無數觀眾度過青春歲月，雖然節目在2015年宣布停播，但至今仍是許多人心目中難以超越的快樂泉源。主持人蔡康永今（14）日深夜突然在社群發文，感性回憶起這段節目的尾聲，同時也驚覺原來「《康熙來了》的最後一集，在10年前的今天播出」，這個日子對他而言似乎觸動了許多情緒。

▲《康熙來了》停播滿10年。（圖／翻攝自Instagram／kangyongcai）

回想起當年告別節目的那一刻，蔡康永忍不住自嘲，那次錄影應該是他主持生涯哭最慘的一集，並配上笑中帶淚的表情符號。不過，蔡康永提到，「聽說很多人一直不願意看最後一集」，因為捨不得向這段美好的時光說再見，但令人意想不到的是，身為主持人的他也坦承，自己也沒看最後一集，「其實大部分集數我都沒看過。」

蔡康永幽默地表示，自己現在看到的節目精彩畫面，都是這些年來「別人給我看的片段」，而當他以旁觀者的角度觀賞時，反應竟然跟觀眾一模一樣，每次都看得哈哈大笑，甚至還有一種彷彿自己根本不在現場的錯覺。

就在發文回憶《康熙》的當下，蔡康永也分享自己此刻正在看節目《黑白大廚2》，而且看到眼眶含淚。從十年前主持節目的淚水，到如今身為觀眾被感動的淚水，蔡康永感性地表示：「聽故事永遠都令我開心、也令我感動。」回顧過去那段與小S搭檔、陪伴大家吃飯配電視的日子，他最後以一句「真慶幸曾經那樣陪伴你」作結尾，來感謝這段長達多年的緣分。