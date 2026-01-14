ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

Andy花19天戒掉10年菸癮
早餐店「三色豆奶茶」爆紅
蔡康永：大部分《康熙》都沒看過
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

范姜彥豐 Yuri 陳洛心 阿諾 張純 阮經天 張鈺凰 李奧納多

《康熙來了》完結10年！　蔡康永自爆：大部分集數都沒看過

記者王靖淳／綜合報導

節目《康熙來了》陪伴無數觀眾度過青春歲月，雖然節目在2015年宣布停播，但至今仍是許多人心目中難以超越的快樂泉源。主持人蔡康永今（14）日深夜突然在社群發文，感性回憶起這段節目的尾聲，同時也驚覺原來「《康熙來了》的最後一集，在10年前的今天播出」，這個日子對他而言似乎觸動了許多情緒。

▲▼蔡康永。（圖／翻攝自Instagram／kangyongcai）

▲《康熙來了》停播滿10年。（圖／翻攝自Instagram／kangyongcai）

回想起當年告別節目的那一刻，蔡康永忍不住自嘲，那次錄影應該是他主持生涯哭最慘的一集，並配上笑中帶淚的表情符號。不過，蔡康永提到，「聽說很多人一直不願意看最後一集」，因為捨不得向這段美好的時光說再見，但令人意想不到的是，身為主持人的他也坦承，自己也沒看最後一集，「其實大部分集數我都沒看過。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡康永幽默地表示，自己現在看到的節目精彩畫面，都是這些年來「別人給我看的片段」，而當他以旁觀者的角度觀賞時，反應竟然跟觀眾一模一樣，每次都看得哈哈大笑，甚至還有一種彷彿自己根本不在現場的錯覺。

就在發文回憶《康熙》的當下，蔡康永也分享自己此刻正在看節目《黑白大廚2》，而且看到眼眶含淚。從十年前主持節目的淚水，到如今身為觀眾被感動的淚水，蔡康永感性地表示：「聽故事永遠都令我開心、也令我感動。」回顧過去那段與小S搭檔、陪伴大家吃飯配電視的日子，他最後以一句「真慶幸曾經那樣陪伴你」作結尾，來感謝這段長達多年的緣分。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

蔡康永小S康熙來了

推薦閱讀

周杰倫戰澳網「連球都沒碰到」遭淘汰　1舉動超暖：我能做的就是這個

周杰倫戰澳網「連球都沒碰到」遭淘汰　1舉動超暖：我能做的就是這個

5小時前

快訊／周杰倫登澳網「首輪就遭淘汰」！　「連球都沒碰到」大氣比讚對手

快訊／周杰倫登澳網「首輪就遭淘汰」！　「連球都沒碰到」大氣比讚對手

7小時前

趙學煌告別式日期曝光！　家屬悲痛發聲「人生舞台謝幕」惹淚崩

趙學煌告別式日期曝光！　家屬悲痛發聲「人生舞台謝幕」惹淚崩

4小時前

F級寫真偶像未婚生子！忍10年首吐「生父是知名男星」他急關留言

F級寫真偶像未婚生子！忍10年首吐「生父是知名男星」他急關留言

13小時前

趙小僑愛女用餐失控「吃一口跑三圈」　出2招終於成功：十分感動

趙小僑愛女用餐失控「吃一口跑三圈」　出2招終於成功：十分感動

1小時前

Andy花19天戒掉10年菸癮！　過程大公開：人生最困難決定

Andy花19天戒掉10年菸癮！　過程大公開：人生最困難決定

4小時前

織織爆前任私下抱怨「早知讓她生」　她慶幸：果斷淨身出戶是對的

織織爆前任私下抱怨「早知讓她生」　她慶幸：果斷淨身出戶是對的

7小時前

2歲小腰果突摸Selina肚子脫口「寶寶出來」　她驚呼：在預言二胎？

2歲小腰果突摸Selina肚子脫口「寶寶出來」　她驚呼：在預言二胎？

6小時前

《康熙來了》完結10年！　蔡康永自爆：大部分集數都沒看過

《康熙來了》完結10年！　蔡康永自爆：大部分集數都沒看過

2小時前

網美爆睡遍頂流「悽慘下場曝光」！　哭認：當天吃了40片安眠藥才失控

網美爆睡遍頂流「悽慘下場曝光」！　哭認：當天吃了40片安眠藥才失控

11小時前

他街頭唱韓文歌「路人以為是韓星」！　真實身分曝光「是台劇男星」

他街頭唱韓文歌「路人以為是韓星」！　真實身分曝光「是台劇男星」

4小時前

曾獲大獎肯定！新加坡男星認曾罹患憂鬱症　煎熬過程曝「轉任教職」

曾獲大獎肯定！新加坡男星認曾罹患憂鬱症　煎熬過程曝「轉任教職」

6小時前

熱門影音

顧婕淚崩悼念曹西平　遺憾曝與他生前冷戰

顧婕淚崩悼念曹西平　遺憾曝與他生前冷戰
被脫口秀演員嘲諷後首發聲 李多慧「改變聲音」強調：不抽菸

被脫口秀演員嘲諷後首發聲 李多慧「改變聲音」強調：不抽菸
從沒吃過霍建華煮的東西　林心如：只幫我倒過水XD

從沒吃過霍建華煮的東西　林心如：只幫我倒過水XD
阿信唱一半「想趕去看劉宇寧」 他台上隔空回應：下次我偷偷去～

阿信唱一半「想趕去看劉宇寧」 他台上隔空回應：下次我偷偷去～
游鴻明變房產大亨（？　 挖洞自己跳被催快離開！

游鴻明變房產大亨（？　 挖洞自己跳被催快離開！
周渝民疑問「為何親阿信」　虧他摔倒後：提無理的要求

周渝民疑問「為何親阿信」　虧他摔倒後：提無理的要求
金球獎超辣攝影搶拍　珍妮佛勞倫斯：我快全裸了

金球獎超辣攝影搶拍　珍妮佛勞倫斯：我快全裸了
李玉璽新婚許允樂後首露面　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚許允樂後首露面　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」
李奧納多遭虧「女友不超過30歲」　「點頭笑出來」真實反應曝光

李奧納多遭虧「女友不超過30歲」　「點頭笑出來」真實反應曝光
蕭煌奇老婆正面曝光 陪看五月天..貼心幫扶麥

蕭煌奇老婆正面曝光 陪看五月天..貼心幫扶麥
肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻
朴信惠認「穿校服=作品會紅」　秒回代表作：當然是《繼承者們》！

朴信惠認「穿校服=作品會紅」　秒回代表作：當然是《繼承者們》！
林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

看更多

【小狗被拖行！】嘉義小貨車後方竟綁著白狗　路人急攔才停車

即時新聞

剛剛
剛剛
1小時前12

趙小僑愛女用餐失控「吃一口跑三圈」　出2招終於成功：十分感動

2小時前41

《康熙來了》完結10年！　蔡康永自爆：大部分集數都沒看過

3小時前0

2026金馬奇幻影展主視覺曝光！海報正中間有巧思…藏影史經典元素

4小時前0

他街頭唱韓文歌「路人以為是韓星」！　真實身分曝光「是台劇男星」

4小時前47

Andy花19天戒掉10年菸癮！　過程大公開：人生最困難決定

4小時前20

趙學煌告別式日期曝光！　家屬悲痛發聲「人生舞台謝幕」惹淚崩

5小時前2936

周杰倫戰澳網「連球都沒碰到」遭淘汰　1舉動超暖：我能做的就是這個

6小時前13

YTR查理公開瑞典產子過程！　崩潰喊：早知道就在台灣生

6小時前10

2歲小腰果突摸Selina肚子脫口「寶寶出來」　她驚呼：在預言二胎？

6小時前0

曾獲大獎肯定！新加坡男星認曾罹患憂鬱症　煎熬過程曝「轉任教職」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 周杰倫戰澳網「連球都沒碰到」遭淘汰　1舉動超暖
    5小時前5836
  2. 快訊／周杰倫登澳網「首輪就遭淘汰」！
    7小時前4034
  3. 趙學煌告別式日期曝光！　家屬悲痛發聲「人生舞台謝幕」
    4小時前4
  4. F級寫真偶像未婚生子！忍10年首吐「生父是知名男星」
    13小時前166
  5. 趙小僑愛女用餐失控「吃一口跑三圈」　吐育兒難題
    1小時前22
  6. Andy花19天戒掉10年菸癮！　過程大公開
    4小時前86
  7. 織織爆前任私下怨「早知讓她生」　她慶幸淨身出戶
    7小時前41
  8. 2歲小腰果突摸Selina肚子脫口「寶寶出來」
    6小時前2
  9. 《康熙來了》完結10年！　蔡康永感性發文
    2小時前81
  10. 網美爆睡遍頂流「悽慘下場曝光」！
    11小時前126
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合