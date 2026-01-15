ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
老公兒子都不在台灣「崔佩儀意外重逢失聯40年同窗」！鬆口真實心聲

專訪／兒子赴美讀書4年　崔佩儀竟意外「重逢失聯40年同窗」不孤單

▲兒子貝克宇赴美讀書，崔佩儀坦言「不孤單是騙人的！」

圖文／鏡週刊

崔佩儀的兒子貝克宇4年前赴美讀書，原本擔憂兒子不在台灣，自己的生活會變得孤單，沒想到一次出遊，意外與失聯40多年的小學同學重逢，不僅讓她走出孤單，生活也變得更豐富。

她坦言，兒子出國後，那麼大的家只剩自己一個人，「說不寂寞是騙人的」，所幸母子每天仍靠視訊聯絡，維繫親情。而重啟同窗情誼關鍵，就是她與老公出遊時意外發生的插曲。

崔佩儀透露，疫情期間老公Sam自美返台，兩人到基隆八斗子漁港玩，在餐廳用餐時，櫃檯有位女子突上前跟她打招呼表示「我姑姑是妳的小學同班同學！」一句話勾起塵封多年的回憶，雙方立刻通電話聯絡，對方還火速騎著摩托車趕到餐廳，且打電話給其他同班同學，當場促成一場40多年未見的同學會，讓她直呼不可思議。

專訪／兒子赴美讀書4年　崔佩儀竟意外「重逢失聯40年同窗」不孤單

▲崔佩儀老公Sam與兒子貝克宇有空便會返台陪伴她。（翻攝自臉書）

從那次偶遇開始，原本在台幾乎一個人生活的她，也慢慢被拉回群體生活。4年多來，小學同學們經常相約聚餐、旅遊，從台灣各地玩到海外，感情反而比學生時代更加緊密。她感性表示，雖然大家各自成家立業，但彼此之間沒有利害關係，相處起來格外輕鬆自在，「真的比小時候還要好」。

崔佩儀也提到，有次身體不適，同學們不僅關心，還陪她到醫院看診，讓她感動不已。

專訪／兒子赴美讀書4年　崔佩儀竟意外「重逢失聯40年同窗」不孤單

▲崔佩儀四年前與小學同學意外重逢後，生活變得更豐富。（翻攝自臉書）

她直言自己是「生活白痴」，但自從與小學同學重逢後，出國旅遊不僅有人陪伴，以往都是打電話買股票，後來同學教會她用手機下單買股票，讓她總有有學不完的東西。崔佩儀解釋，自己對3C不熟，不敢亂下載App操作股票，同學得知她還在打電話買股票，當場便拿起她的手機下載App。

崔佩儀坦言，一開始明星身分確實讓同學有些距離感，但隨著每月一聚，彼此逐漸卸下心防。「從一個人變成十幾個人，生活真的變得很豐富。」現在10點就上床睡覺的她，回想年輕時為了賺錢，曾8天8夜熬夜拍戲，跳海、吊鋼絲樣樣來，笑稱那時「真的很缺錢」，而現在的她認為「過得健康」才是最重要的，雖老公與兒子都不在身邊，但所幸有小學同學陪伴，讓她一點也不感到孤單。


