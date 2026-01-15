ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

Andy花19天戒掉10年菸癮
早餐店「三色豆奶茶」爆紅
蔡康永：大部分《康熙》都沒看過
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

A-Lin Andy 趙小僑 劉亮佐 周杰倫 織織 查理 小澈

郭書瑤開車嚇壞全場…一聽劇組溫馨叮嚀傻眼！合體郭泓志狂讚國寶

記者黃庠棻／台北報導

2026新年必看喜劇《何百芮的地獄戀曲》集結郭書瑤、姚淳耀、孫可芳、鍾瑶、阿Ken 以及詹懷雲同台演出，以瘋狂搞笑的節奏，陪觀眾在新的一年一開始就開開心心。影集上線各大平台後好評不斷，在 Netflix 節目排行榜上一度衝上第3名，表現亮眼。

▲郭書瑤在《何百芮的地獄戀曲》代言情趣商品。（圖／彼此影業提供）

▲《何百芮的地獄戀曲》開播後，衝上排行榜Top3。（圖／彼此影業提供）

在最新故事中，為了獲得汽車代言，何百芮（郭書瑤飾）挑戰考駕照學會開車，未料粗線條、常出狀況的性格讓周遭所有人都不放心。郭書瑤坦言拍攝開車戲時「壓力山大」，由於自己原本真的沒駕照，是因為拍戲才特地去學，後來也沒上路過，她更開玩笑表示自己拍這場戲之前的安全會議，劇組的唯一注意事項竟然還是「不要靠近演員」，讓她又好氣又好笑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《何百芮的地獄戀曲》開播後，衝上排行榜Top3。（圖／彼此影業提供）

▲《何百芮的地獄戀曲》開播後，衝上排行榜Top3。（圖／彼此影業提供）

已退役旅美職棒好手郭泓志在劇中飾演何百芮的教練，難得嘗試喜劇表演，他說自己是本性發揮，同時稱讚郭書瑤又美又漂亮又大方；而郭書瑤則大讚郭泓志是「國寶」，兩人合作起來非常愉快。

而郭泓志在劇中挑戰《捍衛戰士》湯姆克魯斯的造型，他開心表示就是盡量表現得酷帥「跟我平常想要追女生的時候的樣子是滿像的」，但若現實生活中，真的遇到三寶「我會告訴自己不要生氣，留在車上不要下車、不要衝動」。

▲《何百芮的地獄戀曲》開播後，衝上排行榜Top3。（圖／彼此影業提供）

▲《何百芮的地獄戀曲》開播後，衝上排行榜Top3。（圖／彼此影業提供）

不僅如此，郭書瑤與孫可芳在最新劇情中將共同扮演高中生，兩人直呼非常好玩「蠻新鮮有趣，拍戲的時候還額外拍了有趣的照片，現場氛圍真的太歡樂了！不過我們並沒有笑場喔！」

▲《何百芮的地獄戀曲》開播後，衝上排行榜Top3。（圖／彼此影業提供）

▲《何百芮的地獄戀曲》開播後，衝上排行榜Top3。（圖／彼此影業提供）

孫可芳此次不但要逆齡演出，還要接受何百芮的弟弟何萬生（詹懷雲飾）深情告白，她笑說自己沒有談過差距這麼大的姊弟戀，對於那場戲印象最深刻的是戴假髮「因為我已經10年沒留長髮了，所以超不習慣」。但她直言最困難的不是扮高中生，而是要在詹懷雲面前像個有氣質的女神「要很有氣質，其實那當下是蠻想笑場的」。

▲《何百芮的地獄戀曲》開播後，衝上排行榜Top3。（圖／彼此影業提供）

▲《何百芮的地獄戀曲》開播後，衝上排行榜Top3。（圖／彼此影業提供）

隨著劇情進入兩人曖昧期，孫可芳飾演的角色開始冒出粉紅泡泡，甚至在戲中幻想詹懷雲裸身套上小背心，露出結實手臂、化身壯帥酒保的畫面，讓人會心一笑。

▲《何百芮的地獄戀曲》開播後，衝上排行榜Top3。（圖／彼此影業提供）

▲《何百芮的地獄戀曲》開播後，衝上排行榜Top3。（圖／彼此影業提供）

對此，詹懷雲也笑說，其實當時拍戲的自己還在「調整期」，不但剛開始運動、飲食也相當隨性，還一度被監製劉宛玲笑虧「有點太胖」。他也自曝那場戲真正的笑點，其實藏在動作細節裡「我很努力想把檸檬汁擠進酒杯，但最後全部都順著手臂流下來，不知道大家有沒有注意到，真的超好笑。」

▲《何百芮的地獄戀曲》開播後，衝上排行榜Top3。（圖／彼此影業提供）

▲《何百芮的地獄戀曲》開播後，衝上排行榜Top3。（圖／彼此影業提供）

鍾瑶在劇中飾演時尚感十足的公關Vivian，同時也是何百芮的好友，劇情中她所面對的，正是即將回台的遠距離男友山崎翔太（風田飾），兩人不僅準備結束異地狀態，甚至開始規劃同居生活。

談及這段設定，鍾瑶也罕見分享自己的感情經驗，她坦言過去有很長一段時間都在經歷兩地戀情「沒有經歷過的人，其實可以試試看，但我自己走過五年的跨國關係，最後還是會遇到很多現實問題。」

▲《何百芮的地獄戀曲》開播後，衝上排行榜Top3。（圖／彼此影業提供）

▲《何百芮的地獄戀曲》開播後，衝上排行榜Top3。（圖／彼此影業提供）

對此，鍾瑶也認為，只要雙方願意一起面對未來的規劃與困難，遠距離或同居本身並不是問題。至於同居，她則直言那是人生中很重要的一課「因為我真的很享受擁有自己空間的生活。」

此外，本週最爆笑的橋段，莫過於百白飾演的大尺度網紅角色「妖孽老娘」首度登場。「妖孽老娘」是一名想成為生理女性的生理男性，造型前衛又大膽，讓原本就是生理女性的百白直呼難度不小，但演起來相當過癮。

▲《何百芮的地獄戀曲》開播後，衝上排行榜Top3。（圖／彼此影業提供）

▲《何百芮的地獄戀曲》開播後，衝上排行榜Top3。（圖／彼此影業提供）

劇中，百白不僅要與郭書瑤互相嗆聲，還必須穿上高衩泳裝登場，讓她興奮表示「太辣了！多虧整個造型團隊的幫助，我才能完整成為妖孽老娘這個角色。」拍攝當天，百白不只畫上誇張妝容，還戴上假髮、長指甲片與高跟鞋，對整體造型感到相當滿意，直呼「神乎其技」，也笑說這是自己從影以來最大尺度的演出。

▲《何百芮的地獄戀曲》開播後，衝上排行榜Top3。（圖／彼此影業提供）

▲《何百芮的地獄戀曲》開播後，衝上排行榜Top3。（圖／彼此影業提供）

百白更分享，當天郭書瑤看到她的造型後，直誇「比我還要辣」，讓她感到相當驕傲；郭書瑤則稱讚百白是喜劇鬼才，認為她能一本正經地說出許多人不好意思開口的話，關鍵在於內在狀態非常穩定。

《何百芮的地獄戀曲》由彼此影業股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司、兔將創意影業股份有限公司共同出品！影集已於2026年1月4日正式上架，每週日21:00於八大戲劇台首播，22:00於台灣大哥大MyVideo、Netflix進行OTT首播。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

何百芮的地獄戀曲郭書瑤姚淳耀孫可芳鍾瑶阿Ken

推薦閱讀

A-Lin婚變頻傳！與球星老公黃甘霖鮮少同框　消息人士揭夫妻現況

A-Lin婚變頻傳！與球星老公黃甘霖鮮少同框　消息人士揭夫妻現況

7小時前

賈永婕攀101頂端反擊！點名周玉蔻「酸民一號」：董事長就不能漂亮

賈永婕攀101頂端反擊！點名周玉蔻「酸民一號」：董事長就不能漂亮

4小時前

周杰倫澳網「1萬丟地上」！轉身親送場邊小孩⋯她激動歡呼畫面全放送

周杰倫澳網「1萬丟地上」！轉身親送場邊小孩⋯她激動歡呼畫面全放送

3小時前

車剛買1年「底部驚見黑方塊」！拆開真相超毛 啦啦隊女神崩潰報警

車剛買1年「底部驚見黑方塊」！拆開真相超毛 啦啦隊女神崩潰報警

4小時前

劉容嘉認了分手「億級企業家男友」！秘戀13年情逝…撇私人司機傳言

劉容嘉認了分手「億級企業家男友」！秘戀13年情逝…撇私人司機傳言

4小時前

趙小僑愛女用餐失控「吃一口跑三圈」　出2招終於成功：十分感動

趙小僑愛女用餐失控「吃一口跑三圈」　出2招終於成功：十分感動

14小時前

織織爆前任私下抱怨「早知讓她生」　她慶幸：果斷淨身出戶是對的

織織爆前任私下抱怨「早知讓她生」　她慶幸：果斷淨身出戶是對的

20小時前

Andy花19天戒掉10年菸癮！　過程大公開：人生最困難決定

Andy花19天戒掉10年菸癮！　過程大公開：人生最困難決定

17小時前

老公兒子都不在台灣「崔佩儀意外重逢失聯40年同窗」！鬆口真實心聲

老公兒子都不在台灣「崔佩儀意外重逢失聯40年同窗」！鬆口真實心聲

6小時前

跨性別網紅爆染愛滋「背長滿藤壺顆粒」！　友目睹恐怖畫面：以為螞蟻在爬

跨性別網紅爆染愛滋「背長滿藤壺顆粒」！　友目睹恐怖畫面：以為螞蟻在爬

1/11 23:12

「那魯one、那魯two～」A-Lin傳挺進大巨蛋！　時間點曝光

「那魯one、那魯two～」A-Lin傳挺進大巨蛋！　時間點曝光

7小時前

名媛公敵私訊已婚富商：想玩嗎？直白挑逗還提醒「刪對話」元配震怒

名媛公敵私訊已婚富商：想玩嗎？直白挑逗還提醒「刪對話」元配震怒

1/14 07:39

熱門影音

顧婕淚崩悼念曹西平　遺憾曝與他生前冷戰

顧婕淚崩悼念曹西平　遺憾曝與他生前冷戰
被脫口秀演員嘲諷後首發聲 李多慧「改變聲音」強調：不抽菸

被脫口秀演員嘲諷後首發聲 李多慧「改變聲音」強調：不抽菸
從沒吃過霍建華煮的東西　林心如：只幫我倒過水XD

從沒吃過霍建華煮的東西　林心如：只幫我倒過水XD
阿信唱一半「想趕去看劉宇寧」 他台上隔空回應：下次我偷偷去～

阿信唱一半「想趕去看劉宇寧」 他台上隔空回應：下次我偷偷去～
游鴻明變房產大亨（？　 挖洞自己跳被催快離開！

游鴻明變房產大亨（？　 挖洞自己跳被催快離開！
周渝民疑問「為何親阿信」　虧他摔倒後：提無理的要求

周渝民疑問「為何親阿信」　虧他摔倒後：提無理的要求
金球獎超辣攝影搶拍　珍妮佛勞倫斯：我快全裸了

金球獎超辣攝影搶拍　珍妮佛勞倫斯：我快全裸了
李玉璽新婚許允樂後首露面　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚許允樂後首露面　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」
李奧納多遭虧「女友不超過30歲」　「點頭笑出來」真實反應曝光

李奧納多遭虧「女友不超過30歲」　「點頭笑出來」真實反應曝光
蕭煌奇老婆正面曝光 陪看五月天..貼心幫扶麥

蕭煌奇老婆正面曝光 陪看五月天..貼心幫扶麥
肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻
朴信惠認「穿校服=作品會紅」　秒回代表作：當然是《繼承者們》！

朴信惠認「穿校服=作品會紅」　秒回代表作：當然是《繼承者們》！
林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

看更多

即時新聞

剛剛
剛剛
17分鐘前1

郭書瑤雪地「脫到剩中空」！背心太低胸⋯包不住上圍 事業線全被拍

51分鐘前0

底薪6萬6徵房仲「鬼月獎金加倍」一看藏亮點　竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

1小時前20

郭書瑤開車嚇壞全場…一聽劇組溫馨叮嚀傻眼！合體郭泓志狂讚國寶

1小時前21

《黑澀會》女星用bra哄睡「罩杯比頭大」！實測育兒法：喜歡媽媽奶香

1小時前0

第一位登上大巨蛋的日本藝人是他們！　日大咖天團確定來台開唱

1小時前0

《轉學來的女生》全新季演員大換血！GL劇女神Becky接棒…播出日曝

1小時前0

星二代拼最強身體！鹿希派霸氣宣戰　包偉銘、岑永康帥兒超狂運動背景曝

1小時前0

TRASH鼓手葵剛單飛被整慘！　曝「前衛急凍妝」拍到眼睛快張不開

2小時前33

一週喝7天酒！丫頭驗出三高「胃也受傷了」 恐怖病況曝：頭髮剩一小把

2小時前0

7位百萬網紅客串台劇「對戲鄭伊健」　YouTuber老高成最大亮點！

讀者迴響

熱門新聞

  1. A-Lin婚變頻傳　與球星老公黃甘霖現在關係曝
    7小時前1436
  2. 賈永婕攀101頂端反擊！點名周玉蔻「酸民一號」
    4小時前4214
  3. 周杰倫澳網「1萬丟地上」！
    3小時前1413
  4. 車剛買1年「底部驚見黑方塊」！ 啦啦隊女神崩潰
    4小時前188
  5. 劉容嘉認了分手「億級企業家男友」！秘戀13年情逝
    4小時前85
  6. 趙小僑愛女用餐失控「吃一口跑三圈」　吐育兒難題
    14小時前105
  7. 織織爆前任私下怨「早知讓她生」　她慶幸淨身出戶
    20小時前61
  8. Andy花19天戒掉10年菸癮！　過程大公開
    17小時前129
  9. 崔佩儀意外重逢失聯40年同窗
    6小時前6
  10. 跨性別網紅爆染愛滋「背長滿藤壺顆粒」！友目睹恐怖畫面
    1/11 23:123631
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合