郭書瑤開車嚇壞全場…一聽劇組溫馨叮嚀傻眼！合體郭泓志狂讚國寶

記者黃庠棻／台北報導

2026新年必看喜劇《何百芮的地獄戀曲》集結郭書瑤、姚淳耀、孫可芳、鍾瑶、阿Ken 以及詹懷雲同台演出，以瘋狂搞笑的節奏，陪觀眾在新的一年一開始就開開心心。影集上線各大平台後好評不斷，在 Netflix 節目排行榜上一度衝上第3名，表現亮眼。

▲《何百芮的地獄戀曲》開播後，衝上排行榜Top3。（圖／彼此影業提供）

在最新故事中，為了獲得汽車代言，何百芮（郭書瑤飾）挑戰考駕照學會開車，未料粗線條、常出狀況的性格讓周遭所有人都不放心。郭書瑤坦言拍攝開車戲時「壓力山大」，由於自己原本真的沒駕照，是因為拍戲才特地去學，後來也沒上路過，她更開玩笑表示自己拍這場戲之前的安全會議，劇組的唯一注意事項竟然還是「不要靠近演員」，讓她又好氣又好笑。

已退役旅美職棒好手郭泓志在劇中飾演何百芮的教練，難得嘗試喜劇表演，他說自己是本性發揮，同時稱讚郭書瑤又美又漂亮又大方；而郭書瑤則大讚郭泓志是「國寶」，兩人合作起來非常愉快。

而郭泓志在劇中挑戰《捍衛戰士》湯姆克魯斯的造型，他開心表示就是盡量表現得酷帥「跟我平常想要追女生的時候的樣子是滿像的」，但若現實生活中，真的遇到三寶「我會告訴自己不要生氣，留在車上不要下車、不要衝動」。

不僅如此，郭書瑤與孫可芳在最新劇情中將共同扮演高中生，兩人直呼非常好玩「蠻新鮮有趣，拍戲的時候還額外拍了有趣的照片，現場氛圍真的太歡樂了！不過我們並沒有笑場喔！」

孫可芳此次不但要逆齡演出，還要接受何百芮的弟弟何萬生（詹懷雲飾）深情告白，她笑說自己沒有談過差距這麼大的姊弟戀，對於那場戲印象最深刻的是戴假髮「因為我已經10年沒留長髮了，所以超不習慣」。但她直言最困難的不是扮高中生，而是要在詹懷雲面前像個有氣質的女神「要很有氣質，其實那當下是蠻想笑場的」。

隨著劇情進入兩人曖昧期，孫可芳飾演的角色開始冒出粉紅泡泡，甚至在戲中幻想詹懷雲裸身套上小背心，露出結實手臂、化身壯帥酒保的畫面，讓人會心一笑。

對此，詹懷雲也笑說，其實當時拍戲的自己還在「調整期」，不但剛開始運動、飲食也相當隨性，還一度被監製劉宛玲笑虧「有點太胖」。他也自曝那場戲真正的笑點，其實藏在動作細節裡「我很努力想把檸檬汁擠進酒杯，但最後全部都順著手臂流下來，不知道大家有沒有注意到，真的超好笑。」

鍾瑶在劇中飾演時尚感十足的公關Vivian，同時也是何百芮的好友，劇情中她所面對的，正是即將回台的遠距離男友山崎翔太（風田飾），兩人不僅準備結束異地狀態，甚至開始規劃同居生活。

談及這段設定，鍾瑶也罕見分享自己的感情經驗，她坦言過去有很長一段時間都在經歷兩地戀情「沒有經歷過的人，其實可以試試看，但我自己走過五年的跨國關係，最後還是會遇到很多現實問題。」

對此，鍾瑶也認為，只要雙方願意一起面對未來的規劃與困難，遠距離或同居本身並不是問題。至於同居，她則直言那是人生中很重要的一課「因為我真的很享受擁有自己空間的生活。」

此外，本週最爆笑的橋段，莫過於百白飾演的大尺度網紅角色「妖孽老娘」首度登場。「妖孽老娘」是一名想成為生理女性的生理男性，造型前衛又大膽，讓原本就是生理女性的百白直呼難度不小，但演起來相當過癮。

劇中，百白不僅要與郭書瑤互相嗆聲，還必須穿上高衩泳裝登場，讓她興奮表示「太辣了！多虧整個造型團隊的幫助，我才能完整成為妖孽老娘這個角色。」拍攝當天，百白不只畫上誇張妝容，還戴上假髮、長指甲片與高跟鞋，對整體造型感到相當滿意，直呼「神乎其技」，也笑說這是自己從影以來最大尺度的演出。

百白更分享，當天郭書瑤看到她的造型後，直誇「比我還要辣」，讓她感到相當驕傲；郭書瑤則稱讚百白是喜劇鬼才，認為她能一本正經地說出許多人不好意思開口的話，關鍵在於內在狀態非常穩定。

《何百芮的地獄戀曲》由彼此影業股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司、兔將創意影業股份有限公司共同出品！影集已於2026年1月4日正式上架，每週日21:00於八大戲劇台首播，22:00於台灣大哥大MyVideo、Netflix進行OTT首播。