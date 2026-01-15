《黑澀會》女星用bra哄睡「罩杯比頭大」！實測育兒法：喜歡媽媽奶香

記者潘慧中／綜合報導

玉兔（鄭如吟）婚後陸續迎來一對兒女，經常在社群平台分享育兒點滴，她近日便上傳了一張逗趣照片，原來為了安撫女兒羋羋，她竟然嘗試了網路上瘋傳的「替身哄睡法」，對於這個看似荒謬卻實用的招數，她不禁幽默自嘲：「沒想到我也淪陷了。」

▲玉兔用bra哄睡寶寶。



談及照顧嬰兒的日常崩潰，玉兔感嘆表示「帶過娃的都知道」，每當好不容易把寶寶哄睡之後，所有的父母就會面臨巨大挑戰，必須開始上演一場「魔術脫逃秀」。家長們總是小心翼翼、試圖「不動聲色的離開被窩」，希望能趁機爭取一點屬於自己的休息時間。

▲玉兔分享育兒生活。



然而，這場脫逃行動往往以失敗告終。玉兔無奈地指出，這時原本看似「睡得超安穩的嬰兒」，往往擁有一種神奇的感應，「會忽然知道我們要逃跑一樣」，接著便開始「焦躁大哭」。面對寶寶敏銳的警覺性，爸媽們在多次嘗試後，最終往往「只能宣告計畫失敗」，重新回到床上安撫孩子。

▲▼玉兔產後身材越來越好。



為了破解這個難題，玉兔決定嘗試傳聞中的妙招。她提到「都說寶寶會聞媽媽的味道」，於是決定死馬當活馬醫，「照樣學樣用了網路育兒法」。她將有自己氣味的胸罩放在抱枕上，沒想到成功騙過女兒，讓她驚喜直呼這招「好像滿有效的」，並溫馨地說道原來是「羋羋喜歡媽媽的奶香味」。