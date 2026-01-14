織織爆前任私下抱怨「早知讓她生」　她慶幸：果斷淨身出戶是對的

記者王靖淳／綜合報導

人氣漫畫家織織2023年和交往16年的賴賴分手，隔年12月PO出超音波照宣布懷孕，並在去年6月平安生下寶寶。平時會透過社群分享生活的她，今（14）日在Threads發文透露前任對朋友訴苦的內容，讓她在得知後慶幸自己當初淨身出戶，同時也感嘆：「女人們請記住永遠要珍惜自己的身體。」

▲織織。（圖／翻攝自Instagram／chichinote）

織織透露自己最近「因為意外得知前任跟朋友訴苦」，才驚覺對方對於兩人關係的認知竟扭曲得令人咋舌。她表示，前任在私底下向友人抱怨時，竟然說出：「早知道就讓她生小孩就不會離開我」，彷彿將孩子視為綁住另一半的工具。這段話傳到織織耳裡，讓她忍不住在文中直言：「讓我更相信當初果斷淨身出戶是對的。」

▲織織爆料前任與朋友的對話內容。（圖／翻攝自Threads／chichinote）

織織也藉由這次的事件，以過來人的身分向所有女性發出了語重心長的勸告，並在文末嚴肅地呼籲：「女人們請記住永遠要珍惜自己的身體。」貼文曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示「噁度沒有極限」、「哇他真的毀人三觀」、「真的是要恭喜你脫離苦海欸。」