車剛買1年「底部驚見黑方塊」！拆開真相超毛 啦啦隊女神崩潰報警

牛奶是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的成員，不時會與粉絲分享生活點滴的她，14日深夜突然在社群網站發布令人震驚的消息，那就是車子剛買1年，「沒想到我被裝了定位器⋯。」

▲牛奶驚見車底被裝定位器。（圖／翻攝自Threads／milk821125）



針對車輛的使用狀況，牛奶在文中詳細澄清了車輛背景，試圖排除常見的糾紛來源。她說明車子僅「買一年，中間給原廠開回一次保養」，且強調自己「完全沒有借過私人融資或當鋪，沒有前車主」。對於外界可能揣測的情感糾紛，她也斬釘截鐵地表示「不可能是前男友」，顯示對此狀況感到毫無頭緒。

▲▼牛奶透露車子剛買1年。（圖／翻攝自Instagram／milk821125）



關於發現裝置的經過，牛奶回憶起幾個月前的異狀。她透露前陣子很常下雨的時候，就曾發現車子底部靠近後座門下方，「有一個黑膠帶黏了一個方形東西垂吊」。然而，她當時以為那是車子零件就不敢隨意取下，卻因此錯過了第一時間處理的機會。

直到近期因車輛被擦撞送去烤漆，真相才水落石出。牛奶表示剛好請車行協助檢查該不明物體，但萬萬沒想到那是定位器。她描述該裝置外觀包裝嚴密，「包得根本看不出來」，雖然目前是沒有電的狀態，她仍覺得毛骨悚然。

▲▼牛奶回應網友留言。（圖／翻攝自Threads／milk821125）



面對被監控的恐慌，牛奶已決定採取法律途徑保護自己。她表示目前裝置已請車行拆下，預計「明天拿回就直接去報案」。然而，她仍難掩內心的不安，擔憂地問道「報警是能抓得到人嗎」，並感嘆「這一年我不知道被定位多久了，好可怕」，顯示此事已對她的心理安全感造成嚴重打擊。