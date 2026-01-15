劉容嘉認了分手「億級企業家男友」！秘戀13年情逝…撇私人司機傳言

記者陳芊秀／綜合報導

42歲女星劉容嘉與圈外男友交往13年，去年男方身分被爆出是日本知名連鎖網紅咖啡品牌%ARABICA台灣代理商的股東，身價上億。而她昨日（14）出席公益活動受訪時，竟拋出震撼彈，首度鬆口坦承：「我其實現在單身。」親自證實已結束13年愛情長跑，且雙方已經分手半年。

▲劉容嘉認了與交往13年的企業家男友分手。（圖／記者周宸亘攝）

曾傳同居2億豪宅有司機接送

解釋當時車上還有阿姨與表妹，全家人都在場，並非外界傳聞的私人司機。劉容嘉去年被周刊爆出和圈外男友交往13年，對方是企業家，並且同居在台北市敦化南路將近2億元的豪宅，還有司機接送。然而她在活動受訪時認了「已經單身半年」，並且澄清周刊報導，解釋當時開賓士車的是姨丈，車上還有阿姨與表妹，全家人都在場，並非傳聞的有私人司機。

▲劉容嘉否認司機接送傳聞。（圖／翻攝自臉書／劉容嘉）

否認婚事喬不攏

關於分手原因，外界猜測是否因 13 年長跑遲遲未進入婚姻？劉容嘉搖頭否認，強調自己並非一定要結婚。她直言自己對結婚的想法常變來變去，更霸氣表示：「就算今天結婚，該離婚就是要離。」認為不該因為年紀或大眾期待而去做什麼，而是要跟隨自己的心。她表示與前男友目前仍是「好朋友」，並對現在開心的單身生活感到滿意。