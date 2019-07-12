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爆加入「漫威電影宇宙」合作裘莉　《怪奇物語》11給答案！

記者傅家妤／綜合報導

15歲英國小演員米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）因演出Netflix影集《怪奇物語》走紅全球，近來被爆出將加入「漫威電影宇宙」參演《永恆族》，她12日在IG上直播否認了此事，稱從未參加過該電影的試鏡，目前暫時也沒有加入漫威的計劃。

▲米莉芭比布朗。（圖／翻攝自IG／Millie Bobby Brown）

▲米莉芭比布朗被爆出將參演《永恆族》。（圖／翻攝自IG／Millie Bobby Brown、翻攝自網路）

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根據外媒《Variety》報導，漫威工作室即將會在聖地牙哥動漫展（SDCC）宣布《永恆族》卡司，除了先前傳出的安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）、《火箭人》理察麥登（Richard Madden）等人外，米莉芭比布朗也將會加入。

對此，米莉芭比布朗特別在12日於IG上直播，澄清自己並不會參演《永恆族》，「每個人都以為我會出現在漫威的電影裡，但據我所知是不會，我和我的家人對此事一無所知，所以我要讓大家知道，我目前是不會（參演《永恆族》）。」

▲米莉芭比布朗。（圖／翻攝自IG／Millie Bobby Brown）

▲米莉芭比布朗否認加入漫威電影宇宙。（圖／翻攝自IG／Millie Bobby Brown）

事實上，自《永恆族》宣布開拍以來，曾有不少大咖影星被傳出將會加入，其中也包括「殺神」基努李維（Keanu Reeves），而先前漫威總裁凱文費吉（Kevin Feige）也證實，幾乎每次漫威電影開拍前，都找過基努李維洽談，希望說服對方出演，不過一直都沒有結果，「我不知道何時、是否他將會加入漫威電影宇宙，但是我們想要找到合適的方法做這件事。」因此這次基努李維是否會加入也仍是未知數。

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