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《流星花園》葉莎近況曝光！　嫁豪門消失7年「為古天樂復出」

記者傅家妤／綜合報導

偶像劇《流星花園》2001年播出後捧紅F4，續集也讓在《流星花園2》扮演女二「葉莎」的鄭雪兒闖出知名度，不過她卻在當紅時期淡出演藝圈，2010嫁給入豪門後，專心當少奶奶，不過近年她再度復出，並即將回歸參演電影版《尋秦記》，再度與古天樂、林峯等人合作。

▲鄭雪兒。（圖／翻攝自IG／鄭雪兒）

▲鄭雪兒過去飾演《流星花園》續集的「葉莎」被台灣觀眾認識。（圖／翻攝自IG／鄭雪兒）

在香港出道的鄭雪兒連續出演《創世紀Ⅱ天地有情》、《尋秦記》等電視劇，2002年演出《流星花園2》葉莎一角，讓多數台灣觀眾認識了她，過去也曾參與過新加坡的連續劇演出，星途一片光明，不過她卻在當紅時期選擇引退，並在2010年嫁給了新加坡GHM酒店集團大股東Zecha的兒子Ajai，從此淡出演藝圈，專心在家當少奶奶。

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▲鄭雪兒。（圖／翻攝自IG／鄭雪兒）

▲鄭雪兒。（圖／翻攝自IG／鄭雪兒）

▲鄭雪兒2017年逐漸復出並客串了2部影視作品。（圖／翻攝自IG／鄭雪兒）

結婚多年的鄭雪兒一直都沒有自己的小孩，無論身材、樣貌都保持得非常好，如今44歲的她看起來卻依舊猶如少女般，非常漂亮。近年來她也逐步回到演藝圈，2017年為了感謝古天樂過去對自己的厚愛與關懷，答應在《殺破狼‧貪狼》中客串，2018年也曾客串港劇《飛虎之潛行極戰》飾演CIA情報局主管「雪兒」，8月也即將加入電影版的《尋秦記》。

▲鄭雪兒。（圖／翻攝自IG／鄭雪兒）

▲鄭雪兒。（圖／翻攝自IG／鄭雪兒）

▲鄭雪兒熱愛運動，近來還愛上了泰式拳擊。（圖／翻攝自IG／鄭雪兒）

鄭雪兒日前接受香港媒體《東網on.cc》專訪時透露，近來正積極健身，平日一直有維持運動習慣的她，特別加強運動強度，開始迷上了泰式拳擊，不僅可以運動還可以訓練腦力思考，「我喜歡不停地動腦，整個人也會變年輕點。」

▲鄭雪兒。（圖／翻攝自IG／鄭雪兒）

▲鄭雪兒一年當中有一半的時間會在美國陪伴老公小孩。（圖／翻攝自IG／鄭雪兒）

談及個人近況，鄭雪兒表示老公目前與前妻的一對子女旅居紐約，做為繼母的她，一年中約有一半的時間都會待在美國陪伴老公小孩，目前大女兒已經大學畢業，兒子則準備上大學，平時老公小孩上班上學時，她就會獨自逛逛中央公園、看書、看舞台劇，約好朋友聚餐打發時間，她坦言現在所有的精力都放在照顧老公、媽媽以及4隻愛犬上，並沒有想過要生小孩。

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