一週喝7天酒！丫頭驗出三高「胃也受傷了」 恐怖病況曝：頭髮剩一小把

記者潘慧中／綜合報導

丫頭（詹子晴）近日在《女人我最大》坦言，過去因仗著年輕，完全沒想過身體會出狀況，卻在一次錄影檢測中，意外發現自己有三高的問題，而背後原因其實和她的副業有關。

▲丫頭曾驗出有三高問題。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）



[廣告]請繼續往下閱讀...

回憶起發現病情的契機，丫頭透露其實是在參與節目錄影時的意外收穫。製作單位當時安排抽血進行小型健康檢測，沒想到醫生看完報告後嚴肅警告她指數異常，建議進一步檢查。未料，結果顯示她的三酸甘油酯（TG）指數驚人，「正常好像指數是150要以內……結果我是300多！大超標！」

究其原因，丫頭坦言這與她昔日的副業息息相關。她提到創業初期為了研發手搖飲產品，必須頻繁試喝，「一天就是真的喝20杯飲料」，導致攝取過量糖分。此外，經營酒吧生意更讓她陷入酒精的惡性循環，她苦笑表示當時為了做生意，「我們開6天，但我一個禮拜喝7天」，長期的高糖與酒精攝取，成為搞垮身體的主因。

▲丫頭健康亮紅燈和經營副業有關。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）



身體機能的惡化也直接反映在外貌。丫頭感嘆當時明明才20幾歲，「可是就看起來超老！」不只這樣，她還因此有嚴重的水腫與循環問題，曾因手腳冰冷在半夜嚇到老公，甚至還出現了手麻跟臉麻的恐怖症狀，讓她不得不正視健康危機。

▲▼丫頭身體機能的惡化也直接反映在外貌。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）



雖然曾因「胃被我喝受傷了」而強制戒酒10個月，讓身體狀況一度好轉，但丫頭也坦承近期因應酬增加，健康再度亮起紅燈。她透露最近又開始喝酒後，「掉頭髮比以前更嚴重」，雖然螢幕上髮量看似濃密，但她誠實地說是靠造型撐出來的，私底下沒整理時只有「一小把」，且洗頭時隨手一抓就是一撮落髮，讓她對目前的健康狀況再次感到憂心。

▲▼丫頭掉髮比以前更嚴重。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

