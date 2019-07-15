范冰冰爆「假分手」陰謀論！　情變後首鬆口：會努力

記者傅家妤／綜合報導

大陸女星范冰冰6月底無預警宣布與李晨分手，震驚整個演藝圈，甚至有陰謀論傳出，稱兩人只是假分手，目的是為了幫范冰冰挽救演藝事業，塑造獨立女強人的形象，男方也可以不再受逃稅風波影響，針對此事兩人並未給出回應。

▲范冰冰、李晨被爆假分手。（圖／翻攝自微博／范冰冰）

根據香港媒體《星島日報》報導，范冰冰與李晨在幕後軍師的指點下，自導自演了一場分手大戲，先是從男方脫下訂婚戒指開始，並在6月27日雙宋宣布離婚當天，宣布分手消息，藉此沖淡兩人的新聞。而范冰冰傳出希望藉著好萊塢電影復出，目前狂接代言，期盼可以在年底繳清剩下的人民幣3億元（約13.5億台幣）稅款不過對此雙方並未給出任何回應。

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▲范冰冰12日出席自創品牌活動。（圖／翻攝自微博／FANBEAUTY）

范冰冰日前出席公開活動時，雖然人看起來消瘦了不少，不過氣色和膚況都維持得相當好，整個人看起來十分有精神。當時在活動上，主持人祝福她事業好、感情要幸福快樂時，范冰冰也非常大方地回應：「我會努力把自己嫁出去的！」





▲范冰冰外型依舊亮麗。（圖／翻攝自微博／FANBEAUTY）

事實上，這是范冰冰在經歷情變後，首度回應感情事，因此在網路上也引起了不少關注。粉絲看了以後也紛紛在底下留言送上祝福，「妳一定會找到幸福的」、「分手沒什麼大不了的，范爺加油」。