TRASH鼓手葵剛單飛被整慘！　曝「前衛急凍妝」拍到眼睛快張不開

記者蔡琛儀／台北報導

金曲樂團TRASH鼓手葵剛，推出全新個人創作專輯《歡迎來到不受歡迎的人俱樂部》，新歌〈魚肚白〉以「天亮前的那一刻」為核心意象，描寫人在夜深未眠時，面對情感與現實悄然變質的狀態，溫柔卻帶著距離感。

▲葵剛推出新歌〈魚肚白〉。（圖／華納提供）

〈魚肚白〉融合Britpop明亮旋律與冷調和弦，葵剛透露靈感來自某次熬夜到天快亮的瞬間，並非失戀，而是在一段關係中累積太多說不出口的情緒，「明知道不快樂，卻不想成為先破壞關係的人」，當沉默沒有被理解，反而讓傷害慢慢累積，也讓他在離不開又說不出口的狀態下，只能選擇承受。

MV由施博議（OWAVE）執導，打造超現實的冰凍世界，葵剛化身「小葵剛」，手持火柴在低溫場景中前行，映照想靠近卻無能為力的情感狀態，被凍住的擁抱與結霜的人物畫面，美麗卻疏離。

▲葵剛拍攝現場熱到出汗。（圖／華納提供）

不過拍攝現場實際氣溫悶熱，葵剛還穿了近五層衣服，他笑說：「整個人都悶出汗了，加上用來製造雪景效果的粉塵味道很重，近距離聞會有一種刺刺的感覺，拍到後面其實有點不舒服。」他還在MV中化了一個「急凍妝」，睫毛、臉上都要放上用特殊材質做的「白雪」，直呼：「眼睛根本張不開！整個過程不是在演寒冷，而是在『忍耐』，要忍住悶熱、忍住不適，也忍住眼睛的不舒服，讓表情看起來『什麼事都沒發生』！」