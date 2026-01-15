《轉學來的女生》全新季演員大換血！GL劇女神Becky接棒…播出日曝

記者陳芊秀／綜合報導

泰國神劇《轉學來的女生》（Girl from Nowhere）描述神秘轉學生憑著荒誕的行徑，同時揭露校園黑暗醜聞，自2018年、2021年播出前兩季，從電視台紅到串流平台Netflix，成功在全球各地掀起追劇現象。經過5年等待，劇集終於宣布要推出《轉學來的女生：重啟》，同時選角全換人，女主角「娜諾」由人氣女星Becky（瑞貝卡阿姆斯壯）主演。

▲《轉學來的女生：重啟》宣布3月播出，演員陣容全換人。（圖／翻攝自IG）

全新季3月7日開播

根據電視台ONE31發表的消息，《轉學來的女生：重啟》由Becky扮演「娜諾（Nano）」，劇集將於3月7日起每周六晚間8點30分在ONE31播出，並且將在泰國串流平台OneD、國際串流平台Netflix上線。《重啟版》將有6集，描述6間學校的6樁醜聞。

驚悚美學！Becky白制服染血

製作方率先公開Becky的角色海報與第一波劇照，主角視覺海報繼承前兩季驚悚美學的風格，以紅色大字列出劇名，Becky身著泰國高中生制服，白色短袖襯衫搭配黑色細領結。最令人震撼的是，胸前與腹部大面積被濃稠的「血跡」染紅，血跡順著腰間黑皮帶向下蔓延，形成一襲長度拖地的巨大紅裙擺，呈現出如同鮮血噴濺而出的視覺張力。而劇照中，她留著齊肩短髮，眼神冷冽且充滿玩味，詮釋「娜諾（Nanno）」凌駕於道德之上、神祕且邪惡的姿態。

▲Becky接棒演娜諾。（圖／翻攝自IG）

兩大主角演員都沒演！Chanya限動發聲

《轉學來的女生》前兩季的女主角Kitty Chicha並未演出全新一季，震驚無數粉絲，她憑該劇爆紅海內外，時常現身國際時尚活動，曾客串美劇《蛇惑》，但近年鮮少有新作，且身材逐漸暴瘦。而《轉學來的女生：重啟》的消息，早在去年（2025）9月新加坡亞洲電視展傳出，當時就透露女主角換成Becky，也掀起一波討論。

▲《轉學來的女生》前兩季女主角是Kitty。（圖／翻攝自IG）

而第2季登場的重要角色「Yuri」由Chanya McClory，是女主角的對手，也因劇打開海外知名度。而她也透過限動證實不會接演全新季，坦言：「相信我，我真的什麼都不知道。我知道的和你們大家一樣多。」她也感性發文告別角色，稱讚Kitty「創造的一切已經成為傳奇，要達到那樣的高度並不容易」，同時也期待Becky的演出，給劇組團隊送上自己的支持。

▲Kitty、Chanya都沒有演出全新季。（圖／翻攝自IG）

▲Chanya限動發文告別角色。（圖／翻攝自IG）



Becky《粉紅理論》爆紅

Becky是泰英混血，現年23歲，2022年演出GL劇《粉紅理論》爆紅，在海外也擁有高知名度。她接演新版「娜諾」備受外界關注，粉絲更期待她將因該劇人氣更上層樓。