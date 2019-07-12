聽到小S認「不討厭她」　林志玲哭了…回6字洩纏鬥多年心聲！

記者傅家妤／綜合報導

大S和小S、范曉萱、阿雅參加陸綜《我們是真正的朋友》，姊妹合體一起遊緬甸，私下相處模式在鏡頭前曝光，意外掀起不少關注，小S先前曾在節目中說出真心話，稱其實不討厭林志玲，而且還開口稱讚對方，林志玲12日也特別轉發了該片段，還附上哭泣的表情符號，似乎也被這次難得的真情告白感動到哭了。

▲小S在節目中談及林志玲。（圖／翻攝自秒拍／《我們是真正的朋友》）

請繼續往下閱讀...

《我們是真正的朋友》播出已經進入尾聲，小S先前在節目中也罕見收起搞笑一面，說出不少真心話，其中她就提及好朋友間的相處，要彼此開得起玩笑，沒想到下秒就被阿雅反問：「林志玲應該是妳的好朋友吧，因為妳玩笑開很猛欸。」小S機智回應：「我想沒有人不喜歡志玲，而且我也受夠了再演跟林志玲不合的戲碼，因為我根本也就不討厭她！」多年戰爭宣告完結。

▲小S認了其實不討厭林志玲。（圖／翻攝自秒拍／《我們是真正的朋友》）

下秒小S話鋒一轉，還是忍不住開玩笑稱：「林志玲也不過就是太高，然後長得有點漂亮，跟金城武演過戲，上過央視跳個水，這我練也OK啊！」雖然語氣中帶有調侃，但可以聽出她其實每一句都在稱讚對方。

林志玲12日也轉發了該段影片，開頭就附上了一個大哭的表情符號並直呼：「終於熬過來了！」隨後還不忘標註小S，兩人一來一往隔空喊話也引起了不少關注，網友紛紛在底下留言：「妳們真的都好可愛」、「小S憋這麼久終於說出真心話」、「S是愛妳的，就是拿妳做比較，是喜歡妳」。

▲林志玲轉發影片回應。（圖／翻攝自微博／林志玲）