嫁給雷神弟7個月　麥莉「不要生小孩」親吐背後原因超揪心

記者傅家妤／綜合報導

美國流行音樂小天后麥莉（Miley Cyrus）與「雷神弟」連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）在2018年底完婚，隨後數次被傳出造人成功，但她都一一否認，近來麥莉在受訪時坦言，自己其實沒有想要生小孩，「因為地球已經生氣了」，不想下一代在受汙染的地球上成長。

▲麥莉與雷神弟在2018年底完婚。（圖／翻攝自IG／麥莉）

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26歲的麥莉近來接受《ELLE》雜誌專訪，坦言看到地球現在的模樣，她並不想要生小孩，拒絕讓自己的下一代來承受「地球生氣」的惡果，「大自然是一名女性，人類對這環境造成的負面影響，已經讓她生氣了，當她生氣時，你最好別他X的去招惹她，這就是我對這位女性現在的感覺。」

▲麥莉稱不想要有小孩。（圖／翻攝自IG／麥莉）

隨後麥莉表示，目前地球上的生態環境已經受到嚴重汙染，因此不希望下一代生活在這種環境裡，「直到我覺得我的小孩可以生活在能夠與魚一起游泳的地球，我才會要孩子。」她認為人類如今一味地向地球索取，而且還期待地球能一直源源不斷地給予，「地球現在已經枯竭了，她已經無法生產了，我們現在是在把爛攤子留給下一代，而我不希望把這一切交給我的孩子。」

▲麥莉與連恩漢斯沃的家在加州大火中被燒毀。（圖／翻攝自IG／連恩漢斯沃）

事實上，麥莉與「雷神弟」就是加州森林大火的受害者之一，他們在馬里布的家在這場大火中被燒毀，東西也全被燒光，所幸他們的16隻寵物都及時被雷神弟救出，才沒有任何傷亡，也因此兩人現在都非常關注環境汙染的問題。