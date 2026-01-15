ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

Andy花19天戒掉10年菸癮
早餐店「三色豆奶茶」爆紅
蔡康永：大部分《康熙》都沒看過
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

范姜彥豐 Yuri 陳洛心 阿諾 張純 阮經天 張鈺凰 李奧納多

A-Lin婚變頻傳！與球星老公黃甘霖鮮少同框　消息人士揭夫妻現況

獨家／婚變頻傳　A-Lin與球星老公黃甘霖現在的關係？消息人士這麼說

▲A-Lin苦熬多年，終登天后寶座。（圖／翻攝自A-Lin臉書）

圖文／鏡週刊

A-Lin與大她8歲的球星老公黃甘霖結婚19年，近年因鮮少同框，屢傳2人婚姻生變，尤其在A-Lin登金曲34歌后寶座時，感言未特別感謝老公，讓婚變傳言更盛，當時，A-Lin強調愛在心裡，仍擋不住傳聞，據本刊接獲消息人士指出，2人婚姻關係仍在，只因生活圈、朋友圈不盡相同，因此鮮少同進同出。

A-Lin和黃甘霖的婚姻狀況，婚變臆測從來沒停過，尤其夫妻倆已經多年沒同框，有黃甘霖的台南友人透露，其實他們早就各過各的生活，彼此說好了「顧好自己和小孩就好。」也有從部落中傳出風聲，指出A-Lin和老公沒有離婚，但也很久沒看過夫妻一同現身，對離婚一事，本刊曾詢問A-Lin經紀人，他重申：「沒有這件事。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

其實，A-Lin與黃甘霖的關係，知名度從「男強女弱」，時至今日已是「平起平坐」，畢竟A-Lin辛苦多年，終於登上天后寶座，紅遍兩岸三地，而黃甘霖則退居幕後，擔任中華職棒台鋼雄鷹隊的外野兼跑壘教練，負責傳承他「盜壘王」的絕技，並協助球隊強化外野守備與跑壘戰術，他既是創隊元老之一，也在球隊中扮演重要角色。

黃甘霖因工作關係長居台南，而A-Lin為了工作方便，幾乎都住在台北，且奔波於兩岸工作，小倆口見面的時間自然不多，因生活型態不同，也鮮少有機會一起露面。


更多鏡週刊報導
獨家／「那魯one、那魯two～」之後　A-Lin傳明年初挺進大巨蛋
西島秀俊紐約狂奔尋子！攜手桂綸鎂開撕《最親愛的陌生人》　金馬影后本週六現身台北見面會
金宣虎為演專業口譯閉關4個月　《愛情怎麼翻譯？》看到極光難以忘懷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鏡週刊

推薦閱讀

A-Lin婚變頻傳！與球星老公黃甘霖鮮少同框　消息人士揭夫妻現況

A-Lin婚變頻傳！與球星老公黃甘霖鮮少同框　消息人士揭夫妻現況

50分鐘前

Andy花19天戒掉10年菸癮！　過程大公開：人生最困難決定

Andy花19天戒掉10年菸癮！　過程大公開：人生最困難決定

11小時前

趙小僑愛女用餐失控「吃一口跑三圈」　出2招終於成功：十分感動

趙小僑愛女用餐失控「吃一口跑三圈」　出2招終於成功：十分感動

8小時前

周杰倫戰澳網「連球都沒碰到」遭淘汰　1舉動超暖：我能做的就是這個

周杰倫戰澳網「連球都沒碰到」遭淘汰　1舉動超暖：我能做的就是這個

12小時前

快訊／周杰倫登澳網「首輪就遭淘汰」！　「連球都沒碰到」大氣比讚對手

快訊／周杰倫登澳網「首輪就遭淘汰」！　「連球都沒碰到」大氣比讚對手

14小時前

織織爆前任私下抱怨「早知讓她生」　她慶幸：果斷淨身出戶是對的

織織爆前任私下抱怨「早知讓她生」　她慶幸：果斷淨身出戶是對的

13小時前

F級寫真偶像未婚生子！忍10年首吐「生父是知名男星」他急關留言

F級寫真偶像未婚生子！忍10年首吐「生父是知名男星」他急關留言

19小時前

跨性別網紅爆染愛滋「背長滿藤壺顆粒」！　友目睹恐怖畫面：以為螞蟻在爬

跨性別網紅爆染愛滋「背長滿藤壺顆粒」！　友目睹恐怖畫面：以為螞蟻在爬

1/11 23:12

名媛公敵私訊已婚富商：想玩嗎？直白挑逗還提醒「刪對話」元配震怒

名媛公敵私訊已婚富商：想玩嗎？直白挑逗還提醒「刪對話」元配震怒

23小時前

2歲小腰果突摸Selina肚子脫口「寶寶出來」　她驚呼：在預言二胎？

2歲小腰果突摸Selina肚子脫口「寶寶出來」　她驚呼：在預言二胎？

12小時前

《康熙來了》完結10年！　蔡康永自爆：大部分集數都沒看過

《康熙來了》完結10年！　蔡康永自爆：大部分集數都沒看過

9小時前

趙學煌告別式日期曝光！　家屬悲痛發聲「人生舞台謝幕」惹淚崩

趙學煌告別式日期曝光！　家屬悲痛發聲「人生舞台謝幕」惹淚崩

11小時前

熱門影音

顧婕淚崩悼念曹西平　遺憾曝與他生前冷戰

顧婕淚崩悼念曹西平　遺憾曝與他生前冷戰
被脫口秀演員嘲諷後首發聲 李多慧「改變聲音」強調：不抽菸

被脫口秀演員嘲諷後首發聲 李多慧「改變聲音」強調：不抽菸
從沒吃過霍建華煮的東西　林心如：只幫我倒過水XD

從沒吃過霍建華煮的東西　林心如：只幫我倒過水XD
阿信唱一半「想趕去看劉宇寧」 他台上隔空回應：下次我偷偷去～

阿信唱一半「想趕去看劉宇寧」 他台上隔空回應：下次我偷偷去～
游鴻明變房產大亨（？　 挖洞自己跳被催快離開！

游鴻明變房產大亨（？　 挖洞自己跳被催快離開！
周渝民疑問「為何親阿信」　虧他摔倒後：提無理的要求

周渝民疑問「為何親阿信」　虧他摔倒後：提無理的要求
金球獎超辣攝影搶拍　珍妮佛勞倫斯：我快全裸了

金球獎超辣攝影搶拍　珍妮佛勞倫斯：我快全裸了
李玉璽新婚許允樂後首露面　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚許允樂後首露面　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」
李奧納多遭虧「女友不超過30歲」　「點頭笑出來」真實反應曝光

李奧納多遭虧「女友不超過30歲」　「點頭笑出來」真實反應曝光
蕭煌奇老婆正面曝光 陪看五月天..貼心幫扶麥

蕭煌奇老婆正面曝光 陪看五月天..貼心幫扶麥
肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻
朴信惠認「穿校服=作品會紅」　秒回代表作：當然是《繼承者們》！

朴信惠認「穿校服=作品會紅」　秒回代表作：當然是《繼承者們》！
林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

看更多

【險撞騎士】新店砂石車「性急」逆向超車！　往右硬切擦撞公車

即時新聞

剛剛
剛剛
31分鐘前1

《悲慘世界》40週年傳奇角色「賈維爾」來了！百老匯巨星確定登台

45分鐘前10

「那魯one、那魯two～」A-Lin傳挺進大巨蛋！　時間點曝光

50分鐘前35

A-Lin婚變頻傳！與球星老公黃甘霖鮮少同框　消息人士揭夫妻現況

8小時前32

趙小僑愛女用餐失控「吃一口跑三圈」　出2招終於成功：十分感動

9小時前41

《康熙來了》完結10年！　蔡康永自爆：大部分集數都沒看過

9小時前0

2026金馬奇幻影展主視覺曝光！海報正中間有巧思…藏影史經典元素

11小時前0

他街頭唱韓文歌「路人以為是韓星」！　真實身分曝光「是台劇男星」

11小時前58

Andy花19天戒掉10年菸癮！　過程大公開：人生最困難決定

11小時前30

趙學煌告別式日期曝光！　家屬悲痛發聲「人生舞台謝幕」惹淚崩

12小時前3038

周杰倫戰澳網「連球都沒碰到」遭淘汰　1舉動超暖：我能做的就是這個

讀者迴響

熱門新聞

  1. A-Lin婚變頻傳　與球星老公黃甘霖現在關係曝
    50分鐘前42
  2. Andy花19天戒掉10年菸癮！　過程大公開
    11小時前108
  3. 趙小僑愛女用餐失控「吃一口跑三圈」　吐育兒難題
    8小時前62
  4. 周杰倫戰澳網「連球都沒碰到」遭淘汰　1舉動超暖
    12小時前6038
  5. 快訊／周杰倫登澳網「首輪就遭淘汰」！
    14小時前4034
  6. 織織爆前任私下怨「早知讓她生」　她慶幸淨身出戶
    13小時前61
  7. F級寫真偶像未婚生子！忍10年首吐「生父是知名男星」
    19小時前166
  8. 跨性別網紅爆染愛滋「背長滿藤壺顆粒」！友目睹恐怖畫面
    1/11 23:123631
  9. 私訊已婚富商：想玩嗎？直白挑逗還提醒「刪對話」元配震怒
    23小時前1828
  10. 2歲小腰果突摸Selina肚子脫口「寶寶出來」
    12小時前4
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合