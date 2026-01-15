星二代拼最強身體！鹿希派霸氣宣戰　包偉銘、岑永康帥兒超狂運動背景曝

記者孟育民／台北報導

大型混合健身運動競技節目《最強的身體》自開播以來話題不斷，本周日將播出全新第23集，迎來「最強星二代」參賽，賽前氣氛火藥味十足，選手們紛紛放話。前男團SpeXial成員許明杰是是知名歌仔戲小旦許仙姬之子。許明杰直言：「上次都在做效果，這次要讓你們知道誰是最強星二代！」吳宗憲兒子鹿希派不甘示弱說：「是時候證明給大家看，我比所有星二代都還要拚！」

▲▼星二代挑戰《最強身體》，鹿希派宣戰。（圖／好看娛樂提供）

侯昌明兒子Ken目前就讀紐約大學，為了考上理想學校成功瘦身，體能基礎不容小覷。曾完成泳渡日月潭、登頂合歡山，目前維持一週兩次健身訓練，並強調關鍵在於意志力：「再累都會撐過去！」包偉銘兒子包庭政目前擔任工地主任，體育系畢業，擁有高爾夫青少年冠軍與亞洲盃銀牌戰績，是本集公認的硬底子選手。他誓言一雪前恥，豪氣宣告：「再強都沒用，叫我學長！」

▲許明杰。（圖／好看娛樂提供）

而岑永康長子Ethan則是奧克蘭大學航太系學生，標準學霸型選手，一週健身4至5次，跑過半程馬拉松，也曾拿下籃球聯賽第三名，面對比賽毫無懼色：「沒在怕的！」岑永康也親自到場為兒子加油打氣，還自信笑說：「他看過選手名單了，就是很難不第一啊！」全程高舉手機錄影，驕傲之情溢於言表。從主持人、歌手到演員，星二代不僅繼承父母的才華，還帶來自身成就，這次脫下光環，挑戰體能賽，預計掀起一波「星二代轉型」熱潮，讓粉絲見證他們真正實力。

▲岑永康長子Ethan。（圖／好看娛樂提供）

此外，本週《最強的身體》還有話題性十足的「最強Youtuber」組，集結多位百萬訂閱網路紅人，全面挑戰高強度體能關卡。由「這群人 TGOP」成員尼克領軍，坐擁345 萬訂閱，曾完成台北半馬、參與《木曜全明星運動大會》，自信預估20分鐘內完賽；以泰國迷因歌爆紅的木星人高中曾是百米冠軍，放話「你們死定了！」而身高190 公分、體重113公斤的巨人出身大學划船隊，霸氣宣告要讓對手想起「被巨人支配的恐懼」。還有前職棒好手方昶詠以「豹子腿」聞名、亞洲拳擊冠軍拳擊小潘誓言雪恥拚冠，搭配運動底子深厚卻自嘲來測試極限的A冷，讓賽事火力全開，線上人氣正式轉化為場上硬實力。





▲▼網紅挑戰《最強身體》。（圖／好看娛樂提供）