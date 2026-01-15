賈永婕攀101頂端反擊！點名周玉蔻「酸民一號」：董事長就不能漂亮

記者陳芊秀／綜合報導

台北101董事長賈永婕近日為了宣傳《赤手獨攀台北101》直播活動，親自挑戰攀登101大樓頂端的圓球，勇敢舉動引發熱烈回響。賈永婕15日上傳攀登影片，寫下長文回應酸民批評，強調董事長也能打破傳統，更以「地表最強網紅董事長」自許。

▲賈永婕上傳攀101頂端影片。（圖／翻攝自臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

挺過腿軟恐懼！賈永婕攻頂比心

影片中，賈永婕身穿白色T恤，頭戴黑色專業安全頭盔，全身扣滿了亮黃色的安全保護吊帶，雙手戴著紅色工作手套，緊緊抓穩頂端的金屬圓球與支架。

儘管背景是高聳入雲、足以令人腿軟的台北街景與遠方的機場跑道，賈永婕仍對著鏡頭展露極致燦爛的笑容，還伸出一隻手與拍攝的攝影師合比愛心手勢，顯現出她「勇者無懼」的精神。她也感性提到，影片其實看得出來她不會想爬第二次，連婆婆都打電話求她「只要爬一次就好」，她也幽默回應：「正常人本來就不會想爬第二次啦！」。



不齒「花瓶」嘲諷！喊話酸民好好反省

面對外界用「花瓶」、「膚淺的藝人」、「小網紅董事長」等字眼進行嘲諷，賈永婕坦言，這些批評真的很難聽。她反問道：「難道董事長就不能漂亮？不能有流量？不能用不一樣的方式去做事嗎？」接著她直指公開罵人並非評論，而是「沒水準又無禮」的行為，呼籲酸民「我現在先假裝不計較，但這些沒水準的人，請好好檢討反省！」

賈永婕強調，這個時代需要能打破傳統、敢於挑戰既有權力結構的人，並霸氣自封為「地表最High董事長」與「地表最強網紅董事長」。

賈永婕親點名「酸民一號」

發文曝光後，大批網友湧入留言區表達支持。有粉絲力挺：「妳就是地表最強網紅董事長，繼續勇者無懼！」、「真的太猛了，用看就腿軟」。賈永婕也親自在留言區與網友互動，當網友提到世界上總不乏酸民時，賈永婕直接點名回應：「酸民一號周玉蔻。」而媒體人周玉蔻日前批評她「無董事長格局」。同時也有網友也稱讚共同攀登台北101的攝影師，對此賈永婕更稱「那位帥哥比我老公帥很多很多」。

▲賈永婕回應網友時點名「酸民一號周玉蔻」。（圖／翻攝自臉書）



【賈永婕全文】

謝謝大家昨天給我們的正面誇獎，我全部都收到了

大家應該也有點傻眼：「這女人真的瘋了吧？」

但我其實一直不懂，

為什麼一開始有人要這樣罵我？

不看好我沒關係，

但用「花瓶」、「膚淺的藝人」、

甚至「小網紅董事長」這種字眼來嘲諷，

真的很難聽。

難道董事長就不能漂亮？

不能有流量？

不能用不一樣的方式去做事嗎？

公開罵人不是評論，只是沒水準又無禮的行為！

好吧，我現在先假裝不計較，

但這些沒水準的人，請好好檢討反省！

這個時代需要的是——

能打破傳統、

願意承擔風險、

敢於挑戰既有權力結構的人。

勇者無懼！

地表最 high 董事長

地表最強網紅董事長

對我自己說！

順帶一提，

昨天我婆婆還打給我說：

「我拜託你，只要爬一次就好，

千萬、千萬不要再上去了⋯⋯」

媽媽，正常人本來就不會想爬第二次啦

影片應該看得出來我不會去第二次啦！



