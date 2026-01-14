Andy花19天戒掉10年菸癮！　過程大公開：人生最困難決定

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber Andy和家寧在分手後因帳本問題多次隔空交戰，日前他在限動中透露，與女方一家的調解進度為0，引發熱議。今（14）日Andy在頻道上傳影片，記錄他花19天戒掉10年菸癮的過程，內容曝光後，掀起網友熱烈討論。

▲Andy宣布戒菸。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

Andy坦承，這是個誠實面對自我及大眾的影片企劃，並大方分享自己從高中畢業後，因誤交損友而染上菸癮的過往，雖然後來轉抽加熱菸，但菸齡保守估計已達十年。談到決定戒菸的關鍵，他表示是因一場感冒。Andy透露，最近換季感冒後看了多間耳鼻喉科，藥也吃了卻不見好轉，甚至出現夜咳影響睡眠品質，讓他驚覺健康亮紅燈。為了徹底根治，他不但前往戒菸門診領口香糖輔助，更在醫生建議下決定進行鼻中膈彎曲手術。

戒菸初期的生理與心理抗戰，讓Andy吃足苦頭。他回憶起以前的剪片習慣，總是剪輯一小時就會去抽根菸放鬆，如今這個習慣被迫中斷，讓他坦言當下真的「會有一點坐不住的感覺」，甚至隔天起床時身體仍感到相當不適應。為了對抗菸癮，他只要一有念頭就狂嚼戒菸口香糖，試圖轉移注意力。

▲Andy自爆有10年的菸齡。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

然而，這段期間，Andy也趁著回雲林老家的機會，鼓起勇氣向家人坦承隱瞞多年的抽菸事實，沒想到家人的反應意外緩和且充滿理解，讓他感動表示：「講完以後我覺得舒服多了，然後內心比較不會那麼糾結。」到了戒菸第十五天，Andy驚覺已吃完七包口香糖，發現自己只是將依賴從香菸轉移到口香糖的咀嚼動作上，於是連同口香糖習慣一起戒除。

沒想到真正的魔王關卡出現在第十七天，當晚半夜起床時，嚴重的戒斷症狀襲來，Andy描述當時「心跳異常加快、焦慮不安」，各種負面情緒不斷湧現。所幸在意志力的堅持下，他最終選擇了拒絕香菸，成功挺過艱難的時刻，並已堅持超過19天未碰任何菸品，展現驚人毅力。回首這段歷程，Andy感性地說，雖然過程痛苦，但現在回想起來反而慶幸那場感冒，讓他萌生改變的念頭，成功找回健康的自己。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！