屁孩收「外公親手做禮物」丟一邊：要遙控飛機！　謝娜看完崩潰淚崩

記者傅家妤／綜合報導

大陸女星謝娜是《快樂大本營》的主持人之一，也是歌手張杰的妻子，因主持風格幽默風趣，一直給人開朗的印象，不過近來她卻在節目上，被一場魔術表演觸動，想起了自己過世的爺爺，忍不住在台上崩潰淚崩，讓人看了都非常心疼。

▲鄧男子在《巔峰之夜》的魔術表演觸動了謝娜。（圖／翻攝自芒果TV／《巔峰之夜》）

謝娜近來在《巔峰之夜》擔任評審，節目在12日晚間迎來大決賽，魔術師鄧男子用一連串的魔術表演講述了童年與外公的相處過程，小時候的他因為不懂事，將外公親手做給他的木頭飛機丟在一旁、置之不理，因為那不是他想像中的遙控飛機。

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▲鄧男子把自己變回到小時候彌補遺憾。（圖／翻攝自芒果TV／《巔峰之夜》）

後來鄧男子才從外公的遺物中發現，原來當時被他丟在一邊的木頭飛機，一直被外公珍藏著帶在身邊，他感嘆：「多希望當時的我能懂事一點。」於是他用魔術，把自己變回小時候，彌補了過去對外公的虧欠及遺憾。

▲鄧男子最後以真實直升機再度出場。（圖／翻攝自芒果TV／《巔峰之夜》）

看到這裡，坐在評審席上的謝娜早已淚流滿面，她想起了自己過世的爺爺，也想起了過去沒能來得及帶著爺爺完成的事情，「我從來不覺得我爺爺離開了我，但是我也會有很多後悔的事，會有很多來不及完成的心願，比如我想帶爺爺到我闖蕩的北京去看看，想帶爺爺到我做了這麼多年《快樂大本營》的現場，他來當我的觀眾，這些我都沒有辦法實現。」在說這一番話的同時，謝娜還是忍不住一直啜泣、流淚，足見她對爺爺的不捨之情。





▲謝娜看完魔術表演感動淚崩。（圖／翻攝自芒果TV／《巔峰之夜》）