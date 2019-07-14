嫁台富商「很少被碰」離婚7年　女星龍山寺求姻緣…隔1月認愛了！

記者傅家妤／綜合報導

香港女星陳煒近年來演出多部夯劇，精湛演技讓人留下深刻印象，她在2018年底認了與台灣富商老公已經離婚5年，主要原因是雙方工作忙碌，夫妻沒有時間相處，而對方也很少碰自己，讓她開始質疑自己的存在價值，她也曾坦言之後再找新對象一定會更小心，先前還來台灣龍山寺求月老賜良緣，沒想到她14日就公開認愛了。





▲陳煒2012年與台灣富商老公離婚。（圖／翻攝自IG／陳煒）

陳煒先前隨著節目《如果這樣生活》來到台灣龍山寺，祈求月老賜姻緣，還參加聯誼，當時她還在IG上曬出拜拜的畫面幫忙宣傳，沒想到6月節目才剛播出，時隔1個月，她14日就被爆出與一名男醫生秘戀中。根據《香港01》報導，有人目擊陳煒與一名男子現身某個醫學講座，兩人全程手牽著手，男方上台時她還幫忙拍照，眼裡滿是愛意。

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▲陳煒先前曾來台灣龍山寺拜月老。（圖／翻攝自IG／陳煒）

據悉該名男子是一位醫生，中文名字是陳國強，英文名是Aldous Chan，過去也曾有一段失敗的婚姻，他與男星黃智賢合資開了醫學美容中心，與不少圈中人士都互相認識。陳煒在被問及此事時，也大方認愛，透露與男友是在1年多前認識，期間雙方都忙於工作，直到數月前才再度聯絡上、擦出愛火花，「我們真的是剛剛才開始，雙方還在了解中。」

▲陳煒認愛醫師陳國強。（圖／翻攝自facebook／陳國強）



陳煒是1996年亞洲小姐冠軍，更擁有「翻版梅艷芳」的封號，2008年嫁給小3歲的台灣富商顏志行，淡出演藝圈一段時間後，近年來才再度回歸，直到2018年底她才坦承，其實與老公在2012年已經離婚，4年婚姻宣告破局，「11年前我選擇了愛情，覺得為了心愛的人可以放棄一切，他是我的世界，沒想到…原來愛情會有結束的一天。」如今走出失婚陰霾，再次尋獲新愛情，大家也為她開心不已。