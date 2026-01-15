第一位登上大巨蛋的日本藝人是他們！　日大咖天團確定來台開唱

記者蔡琛儀／台北報導

日本搖滾天團ONE OK ROCK重磅宣布新年回歸亞洲，世界巡迴「ONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026 in Taipei」將於2026年4月25日登上台北大巨蛋，成為史上首組在大巨蛋舉辦專場演唱會的日本藝人，團員也透過社群喊話：「終於公開！2026年初回到亞洲，準備好了嗎？」

▲ ONE OK ROCK將在4月登上大巨蛋 。（圖／KKLIVE提供）

ONE OK ROCK於2025年迎來成軍20週年，展開全新「DETOX」世界巡迴，美國、日本、歐洲場場完售，不僅唱進洛杉磯、日產體育場等指標場館，更受邀擔任聯合公園巴黎8萬人演唱會開場嘉賓，國際影響力再度攀升。

巡演同名專輯《DETOX》同步推出，話題主打〈Tropical Therapy〉以強烈旋律與療癒能量，引發全球共鳴，被視為ONE OK ROCK進化後的重要代表作，也成為本次巡演的靈魂核心。

這次的「DETOX Asia Tour」將自曼谷啟程，巡迴首爾、馬尼拉、新加坡、台北等城市，ONE OK ROCK繼征服高雄世運後，正式站上臺北大巨蛋。門票1月31日中午12點於KKTIX開賣，國泰世華CUBE卡友1月30日享優先購票。