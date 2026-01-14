ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

Andy花19天戒掉10年菸癮
早餐店「三色豆奶茶」爆紅
蔡康永：大部分《康熙》都沒看過
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

范姜彥豐 Yuri 陳洛心 阿諾 張純 阮經天 張鈺凰 李奧納多

趙小僑愛女用餐失控「吃一口跑三圈」　出2招終於成功：十分感動

記者王靖淳／綜合報導

藝人趙小僑於2016年和劉亮佐結婚，除了有繼子劉子銓，她也在2022年生下女兒「典典寶寶」，一家四口的一舉一動受到許多網友喜愛與關注。平時會透過社群記錄生活的她，今（14）日發文透露，自己面臨了新的育兒難題。

▲▼趙小僑。（圖／翻攝自Instagram／chao_hsiao_chiao）

▲趙小僑。（圖／翻攝自Instagram／chao_hsiao_chiao）

趙小僑透露，女兒雖然本質是個小吃貨，但隨著年紀增長「玩心很重」，現在到了用餐時間簡直是場災難，經常是「吃一口跑三圈」，手邊任何東西都可以拿來當玩具耍，讓媽媽頭痛不已。加上近期適逢年節將至，親友送來許多禮盒，昨天哥哥劉子銓與表姐剛好來家裡作客，大家開心開箱品嚐，結果女兒也跟著解禁「吃了好多種」甜點，這讓她的焦慮指數瞬間飆升。

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對女兒失控的用餐習慣，趙小僑坦言自己焦慮到嚴重影響睡眠，甚至在今天早上5點30分起床後，腦袋裡全是想著「寶寶吃飯的事情」，翻來覆去再也睡不著，深感不能再這樣放任下去。為了改善這個壞習慣，她下定決心痛定思痛，找來老公劉亮佐一起商討對策。

趙小僑透露，這次的計畫過程中不僅祭出兩招包含「又利誘又鼓勵」的攻勢，以及夾雜「半生氣」的態度，且夫妻倆還付出心力進行努力陪伴，希望能引導女兒回到正確的用餐軌道上。所幸在兩人的執行下，迎來感人的成果，「今天晚上她終於好好的坐在椅子上，完全沒有下來，好好的把一碗飯吃完了，特此紀錄，十分感動。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

趙小僑劉亮佐

推薦閱讀

周杰倫戰澳網「連球都沒碰到」遭淘汰　1舉動超暖：我能做的就是這個

周杰倫戰澳網「連球都沒碰到」遭淘汰　1舉動超暖：我能做的就是這個

5小時前

快訊／周杰倫登澳網「首輪就遭淘汰」！　「連球都沒碰到」大氣比讚對手

快訊／周杰倫登澳網「首輪就遭淘汰」！　「連球都沒碰到」大氣比讚對手

7小時前

趙學煌告別式日期曝光！　家屬悲痛發聲「人生舞台謝幕」惹淚崩

趙學煌告別式日期曝光！　家屬悲痛發聲「人生舞台謝幕」惹淚崩

4小時前

F級寫真偶像未婚生子！忍10年首吐「生父是知名男星」他急關留言

F級寫真偶像未婚生子！忍10年首吐「生父是知名男星」他急關留言

13小時前

趙小僑愛女用餐失控「吃一口跑三圈」　出2招終於成功：十分感動

趙小僑愛女用餐失控「吃一口跑三圈」　出2招終於成功：十分感動

1小時前

Andy花19天戒掉10年菸癮！　過程大公開：人生最困難決定

Andy花19天戒掉10年菸癮！　過程大公開：人生最困難決定

4小時前

織織爆前任私下抱怨「早知讓她生」　她慶幸：果斷淨身出戶是對的

織織爆前任私下抱怨「早知讓她生」　她慶幸：果斷淨身出戶是對的

7小時前

2歲小腰果突摸Selina肚子脫口「寶寶出來」　她驚呼：在預言二胎？

2歲小腰果突摸Selina肚子脫口「寶寶出來」　她驚呼：在預言二胎？

6小時前

《康熙來了》完結10年！　蔡康永自爆：大部分集數都沒看過

《康熙來了》完結10年！　蔡康永自爆：大部分集數都沒看過

2小時前

網美爆睡遍頂流「悽慘下場曝光」！　哭認：當天吃了40片安眠藥才失控

網美爆睡遍頂流「悽慘下場曝光」！　哭認：當天吃了40片安眠藥才失控

11小時前

他街頭唱韓文歌「路人以為是韓星」！　真實身分曝光「是台劇男星」

他街頭唱韓文歌「路人以為是韓星」！　真實身分曝光「是台劇男星」

4小時前

曾獲大獎肯定！新加坡男星認曾罹患憂鬱症　煎熬過程曝「轉任教職」

曾獲大獎肯定！新加坡男星認曾罹患憂鬱症　煎熬過程曝「轉任教職」

6小時前

熱門影音

顧婕淚崩悼念曹西平　遺憾曝與他生前冷戰

顧婕淚崩悼念曹西平　遺憾曝與他生前冷戰
被脫口秀演員嘲諷後首發聲 李多慧「改變聲音」強調：不抽菸

被脫口秀演員嘲諷後首發聲 李多慧「改變聲音」強調：不抽菸
從沒吃過霍建華煮的東西　林心如：只幫我倒過水XD

從沒吃過霍建華煮的東西　林心如：只幫我倒過水XD
阿信唱一半「想趕去看劉宇寧」 他台上隔空回應：下次我偷偷去～

阿信唱一半「想趕去看劉宇寧」 他台上隔空回應：下次我偷偷去～
游鴻明變房產大亨（？　 挖洞自己跳被催快離開！

游鴻明變房產大亨（？　 挖洞自己跳被催快離開！
周渝民疑問「為何親阿信」　虧他摔倒後：提無理的要求

周渝民疑問「為何親阿信」　虧他摔倒後：提無理的要求
金球獎超辣攝影搶拍　珍妮佛勞倫斯：我快全裸了

金球獎超辣攝影搶拍　珍妮佛勞倫斯：我快全裸了
李玉璽新婚許允樂後首露面　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚許允樂後首露面　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」
李奧納多遭虧「女友不超過30歲」　「點頭笑出來」真實反應曝光

李奧納多遭虧「女友不超過30歲」　「點頭笑出來」真實反應曝光
蕭煌奇老婆正面曝光 陪看五月天..貼心幫扶麥

蕭煌奇老婆正面曝光 陪看五月天..貼心幫扶麥
肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻
朴信惠認「穿校服=作品會紅」　秒回代表作：當然是《繼承者們》！

朴信惠認「穿校服=作品會紅」　秒回代表作：當然是《繼承者們》！
林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

看更多

【有種餓是阿嬤怕你餓】突襲回家阿嬤第一反應是：攏沒飯啊

即時新聞

剛剛
剛剛
1小時前12

趙小僑愛女用餐失控「吃一口跑三圈」　出2招終於成功：十分感動

2小時前41

《康熙來了》完結10年！　蔡康永自爆：大部分集數都沒看過

3小時前0

2026金馬奇幻影展主視覺曝光！海報正中間有巧思…藏影史經典元素

4小時前0

他街頭唱韓文歌「路人以為是韓星」！　真實身分曝光「是台劇男星」

4小時前47

Andy花19天戒掉10年菸癮！　過程大公開：人生最困難決定

4小時前20

趙學煌告別式日期曝光！　家屬悲痛發聲「人生舞台謝幕」惹淚崩

5小時前2936

周杰倫戰澳網「連球都沒碰到」遭淘汰　1舉動超暖：我能做的就是這個

6小時前13

YTR查理公開瑞典產子過程！　崩潰喊：早知道就在台灣生

6小時前10

2歲小腰果突摸Selina肚子脫口「寶寶出來」　她驚呼：在預言二胎？

6小時前0

曾獲大獎肯定！新加坡男星認曾罹患憂鬱症　煎熬過程曝「轉任教職」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 周杰倫戰澳網「連球都沒碰到」遭淘汰　1舉動超暖
    5小時前5836
  2. 快訊／周杰倫登澳網「首輪就遭淘汰」！
    7小時前4034
  3. 趙學煌告別式日期曝光！　家屬悲痛發聲「人生舞台謝幕」
    4小時前4
  4. F級寫真偶像未婚生子！忍10年首吐「生父是知名男星」
    13小時前166
  5. 趙小僑愛女用餐失控「吃一口跑三圈」　吐育兒難題
    1小時前22
  6. Andy花19天戒掉10年菸癮！　過程大公開
    4小時前86
  7. 織織爆前任私下怨「早知讓她生」　她慶幸淨身出戶
    7小時前41
  8. 2歲小腰果突摸Selina肚子脫口「寶寶出來」
    6小時前2
  9. 《康熙來了》完結10年！　蔡康永感性發文
    2小時前81
  10. 網美爆睡遍頂流「悽慘下場曝光」！
    11小時前126
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合