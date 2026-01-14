趙小僑愛女用餐失控「吃一口跑三圈」　出2招終於成功：十分感動

記者王靖淳／綜合報導

藝人趙小僑於2016年和劉亮佐結婚，除了有繼子劉子銓，她也在2022年生下女兒「典典寶寶」，一家四口的一舉一動受到許多網友喜愛與關注。平時會透過社群記錄生活的她，今（14）日發文透露，自己面臨了新的育兒難題。

▲趙小僑。（圖／翻攝自Instagram／chao_hsiao_chiao）

趙小僑透露，女兒雖然本質是個小吃貨，但隨著年紀增長「玩心很重」，現在到了用餐時間簡直是場災難，經常是「吃一口跑三圈」，手邊任何東西都可以拿來當玩具耍，讓媽媽頭痛不已。加上近期適逢年節將至，親友送來許多禮盒，昨天哥哥劉子銓與表姐剛好來家裡作客，大家開心開箱品嚐，結果女兒也跟著解禁「吃了好多種」甜點，這讓她的焦慮指數瞬間飆升。

面對女兒失控的用餐習慣，趙小僑坦言自己焦慮到嚴重影響睡眠，甚至在今天早上5點30分起床後，腦袋裡全是想著「寶寶吃飯的事情」，翻來覆去再也睡不著，深感不能再這樣放任下去。為了改善這個壞習慣，她下定決心痛定思痛，找來老公劉亮佐一起商討對策。

趙小僑透露，這次的計畫過程中不僅祭出兩招包含「又利誘又鼓勵」的攻勢，以及夾雜「半生氣」的態度，且夫妻倆還付出心力進行努力陪伴，希望能引導女兒回到正確的用餐軌道上。所幸在兩人的執行下，迎來感人的成果，「今天晚上她終於好好的坐在椅子上，完全沒有下來，好好的把一碗飯吃完了，特此紀錄，十分感動。」