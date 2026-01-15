底薪6萬6徵房仲「鬼月獎金加倍」一看藏亮點　竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

記者黃庠棻／台北報導

近日，Threads上有網友發出房仲徵才文，寫著「義勝房屋專營凶宅買賣，誠徵房仲」，開出條件經歷不拘但以八字重者為佳，由於是帶看凶宅，因此「農曆七月旺季獎金加倍」，連續帶看特殊物件三天還可以獲得休假，底薪六萬六、12個月，特殊的工作內容引起熱議。

▲近日有網友在Threads上發應徵房仲的文章，引起熱議。（圖／翻攝自網路）

原來，這是Disney+最新影集《凶宅專賣店》的宣傳手法，該片改編震撼台灣社會真實事件，融合靈異與人性驚悚，打造全新類型影集，由《女鬼橋》系列導演奚岳隆與導演郝芳葳聯合執導，並由《查無此心》、《無聲》編劇林品君操刀劇本，葉瀞嬬擔任聯合編劇。

▲《凶宅專賣店》集結實力派卡司李銘順、范少勳、陳姸霏等人。（圖／Disney+提供）

《凶宅專賣店》集結實力派卡司，包含三屆金鐘獎影帝李銘順，金馬獎最佳新演員范少勳、陳姸霏、新加坡影后洪慧芳、金馬獎最佳男配角施名帥，以及林予晞、江宜蓉、許紫柔等人，金鐘獎最佳男配角鄭元暢更將友情客串。

▲《凶宅專賣店》集結實力派卡司李銘順、范少勳、陳姸霏等人。（圖／Disney+提供）

故事描述住在凶宅超過20年的阿澤（范少勳飾），因緣際會成為義勝房屋的房仲，專⾨處理「凶宅買賣」。他將與⾃帶天命的慈安堂通靈女孩「小墨」（陳姸霏飾），以及義勝房屋夥伴們，聯⼿化解⼀間間凶宅的怨念隨著案件層層揭露，背後埋藏的不只是驚悚，也有⼀段段觸動⼈⼼的故事。

▲《凶宅專賣店》集結實力派卡司李銘順、范少勳、陳姸霏等人。（圖／Disney+提供）

而《凶宅專賣店》中的，專門處理凶宅的「義勝房屋」經營理念為「沒有賣不掉的房子，只有剪不斷的執念」，陳姸霏飾演的通靈女孩「小墨」在片中展示結手印，更有進入陰間的畫面，眼神犀利，展現出與以往不同的魅力。

▲《凶宅專賣店》集結實力派卡司李銘順、范少勳、陳姸霏等人。（圖／Disney+提供）

不僅如此，《凶宅專賣店》先前就已在台北電影節上試映，更在網路上釋出預告片，已引起許多觀眾高度期待，紛紛留言「有韓片《與神同行》的感覺」、「光是預告片就超級期待」、「被陳姸霏進去地獄那一段驚艷到了」，受到熱議。

▲《凶宅專賣店》集結實力派卡司李銘順、范少勳、陳姸霏等人。（圖／Disney+提供）

結合宗教元素和民俗文化的最新影集《凶宅專賣店》，海報還找來曾替《神隱少女》、《魔法公主》、《霍爾的移動城堡》、《風之谷》設計台灣限定版海報的董十行操刀插畫版。

▲《凶宅專賣店》集結實力派卡司李銘順、范少勳、陳姸霏等人。（圖／Disney+提供）

隨著《凶宅專賣店》即將開播，網路上不僅流傳著「誠徵八字重凶宅房仲」的宣傳文之外，Disney+還特地製作「溫馨故事宅」的尋找網頁，在台北市中心找尋公寓或是透天宅，房屋物件還能選取30坪上下，讓觀眾身歷其境，該片將在1月16日於Disney+上線，每週播出兩集，現在點開《ETtoday星光雲》網頁還會有《凶宅專賣店》的蓋版廣告。

▲《凶宅專賣店》祭出別出心裁的宣傳手法。（圖／Disney+提供）