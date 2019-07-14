記者傅家妤／綜合報導

英國主持人兼網紅艾蜜莉哈特里吉（Emily Hartridge）在英國時間13日發生車禍逝世，享年35歲，據悉她當時是騎著電動滑板車，被大卡車撞上當場身亡，家人也在IG上發文證實此事，「我們都很愛她，也會永遠記得她。」

▲艾蜜莉哈特里吉發生車禍離世。（圖／翻攝自IG／Emily Hartridge）

根據英國媒體《衛報》報導，艾蜜莉哈特里吉是在倫敦西南部發生車禍，警方透露當時哈特里吉騎著電動滑板車，在大馬路上的圓環被卡車撞上，救護車趕到前，她已經身亡。

請繼續往下閱讀...

▲艾蜜莉哈特里吉的離開讓粉絲非常不捨。（圖／翻攝自IG／Emily Hartridge）

隨後艾蜜莉哈特里吉的家人在她的IG上宣布此事，「大家好，在IG上宣布這消息真的很可怕，但是我們知道你們今天都很期待可以看到艾蜜莉出現，這也是我們可以統一告訴大家的管道。艾蜜莉昨天發生車禍過世了，我們都很愛她，她也會永遠被記得。」





▲艾蜜莉哈特里吉家人發聲明。（圖／翻攝自IG／Emily Hartridge）

艾蜜莉哈特里吉從Youtuber發跡，她的Youtube頻道上擁有超過34萬人關注，IG、推特上也有許多粉絲，她經常會在頻道上教導大家健康生活方式及健身等，她6月在接受《太陽報》採訪時，曾透露有意要去凍卵，非常期待可以當媽媽，日前她也才剛分享了「為什麼要找個比自己的年輕的男友」的影片放閃，沒想時隔2天就發生了車禍，讓眾人震驚不已，大家也紛紛在底下留言悼念。

事實上，在英國電動滑板車、兩輪平衡車、滑板車等都是被禁止上路的，不過仍有許多英美國、歐洲人以此類交通工具代步。

▲艾蜜莉哈特里吉在車禍發生的2天前剛PO出與小8歲的男友拍攝的影片放閃。（圖／翻攝自IG／Emily Hartridge）