《公主小妹》12年了…4主角全都神凍齡！　網組「對比圖」驚呆：不老劇組

記者傅家妤／綜合報導

偶像劇《公主小妹》由張韶涵、吳尊主演，從播出至今已經過了12年，是許多少男、少女的回憶，不過11日該劇卻突然登上微博熱搜，原因是劇中所有主演在這12年間，外貌不僅沒有任何改變，反而越來越年輕，超強凍齡術讓人驚艷，而該劇也被網友稱為「不老劇組」。

▲《公主小妹》播出至今已經12年了。（圖／翻攝自GTV官網）

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《公主小妹》是由日本漫畫改編而成，該劇由張韶涵、吳尊、辰亦儒、卓文萱等人主演，而張韶涵也曾以此劇角逐第43屆金鐘獎戲劇女主角獎項。男主角吳尊日前在微博曬出一系列10年前後對比照，沒想到就掀起了一陣懷舊潮，事隔數日「公主小妹不老劇組」也跟著登上了微博熱搜。

▲「公主小妹不老劇組」登熱搜。（圖／翻攝自微博）

有網友將張韶涵、吳尊、辰亦儒、卓文萱12年前《公主小妹》的劇照，與4人如今的近照做對比，沒想到12年過去了，4人除了髮型改變以外，無論臉蛋、肌膚緊實度都完全沒有改變，張韶涵與卓文萱更是甩掉了臉蛋嬰兒肥，變得更漂亮了。不少網友看了也紛紛驚呼：「這真的是吃了防腐劑的劇組」、「當年他們在片場吃的都是防腐劑嗎」、「全部都是凍齡男女神」，意外掀起不少熱議。

▲網友製作主角12年前後對比組圖。（圖／翻攝自微博／酸玩意BOT）

隨後連「卓文萱甜」也變成關鍵字登上了熱搜，而卓文萱本人在社群網站上曬出自拍照笑言：「一個不小心就被召喚出來，被熱搜超開心，也感謝，好多孩子都長大了，看著我她們長大，但到底為什麼啊？我也不知道原因啊！」看到本尊被釣出，粉絲也非常開心直呼：［大家都知道妳甜了」、「笑起來真的好可愛啊」、「想妳了」。

▲網友製作主角12年前後對比組圖。（圖／翻攝自微博／酸玩意BOT）

▲卓文萱發文回應。（圖／翻攝自facebook／卓文萱）