ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《公主小妹》12年了…4主角全都神凍齡！　網組「對比圖」驚呆：不老劇組

記者傅家妤／綜合報導

偶像劇《公主小妹》由張韶涵、吳尊主演，從播出至今已經過了12年，是許多少男、少女的回憶，不過11日該劇卻突然登上微博熱搜，原因是劇中所有主演在這12年間，外貌不僅沒有任何改變，反而越來越年輕，超強凍齡術讓人驚艷，而該劇也被網友稱為「不老劇組」。

▲▼《公主小妹》張韶涵、吳尊、辰亦儒、卓文萱。（圖／翻攝自微博／酸玩意BOT、facebook／卓文萱）

▲《公主小妹》播出至今已經12年了。（圖／翻攝自GTV官網）

請繼續往下閱讀...

《公主小妹》是由日本漫畫改編而成，該劇由張韶涵、吳尊、辰亦儒、卓文萱等人主演，而張韶涵也曾以此劇角逐第43屆金鐘獎戲劇女主角獎項。男主角吳尊日前在微博曬出一系列10年前後對比照，沒想到就掀起了一陣懷舊潮，事隔數日「公主小妹不老劇組」也跟著登上了微博熱搜。

▲▼《公主小妹》張韶涵、吳尊、辰亦儒、卓文萱。（圖／翻攝自微博／酸玩意BOT、facebook／卓文萱）

▲「公主小妹不老劇組」登熱搜。（圖／翻攝自微博）

有網友將張韶涵、吳尊、辰亦儒、卓文萱12年前《公主小妹》的劇照，與4人如今的近照做對比，沒想到12年過去了，4人除了髮型改變以外，無論臉蛋、肌膚緊實度都完全沒有改變，張韶涵與卓文萱更是甩掉了臉蛋嬰兒肥，變得更漂亮了。不少網友看了也紛紛驚呼：「這真的是吃了防腐劑的劇組」、「當年他們在片場吃的都是防腐劑嗎」、「全部都是凍齡男女神」，意外掀起不少熱議。

▲▼《公主小妹》張韶涵、吳尊、辰亦儒、卓文萱。（圖／翻攝自微博／酸玩意BOT、facebook／卓文萱）

▲▼《公主小妹》張韶涵、吳尊、辰亦儒、卓文萱。（圖／翻攝自微博／酸玩意BOT、facebook／卓文萱）

▲網友製作主角12年前後對比組圖。（圖／翻攝自微博／酸玩意BOT）

隨後連「卓文萱甜」也變成關鍵字登上了熱搜，而卓文萱本人在社群網站上曬出自拍照笑言：「一個不小心就被召喚出來，被熱搜超開心，也感謝，好多孩子都長大了，看著我她們長大，但到底為什麼啊？我也不知道原因啊！」看到本尊被釣出，粉絲也非常開心直呼：［大家都知道妳甜了」、「笑起來真的好可愛啊」、「想妳了」。

▲▼《公主小妹》張韶涵、吳尊、辰亦儒、卓文萱。（圖／翻攝自微博／酸玩意BOT、facebook／卓文萱）

▲▼《公主小妹》張韶涵、吳尊、辰亦儒、卓文萱。（圖／翻攝自微博／酸玩意BOT、facebook／卓文萱）

▲網友製作主角12年前後對比組圖。（圖／翻攝自微博／酸玩意BOT）

▲▼《公主小妹》張韶涵、吳尊、辰亦儒、卓文萱。（圖／翻攝自微博／酸玩意BOT、facebook／卓文萱）

▲卓文萱發文回應。（圖／翻攝自facebook／卓文萱）

小眼睛囧囧貓「撞臉李榮浩」　每天演喵生超苦...網笑：療癒

推薦閱讀

離婚3年…爆祕交王心凌緋聞男友　「華航林依晨」說話了！

離婚3年…爆祕交王心凌緋聞男友　「華航林依晨」說話了！

迴旋踢不夠看！　花蝴蝶飆海豚音…一開口「瓶蓋噴飛」

迴旋踢不夠看！　花蝴蝶飆海豚音…一開口「瓶蓋噴飛」

小A辣「耳下5CM」短髮照曝光！　整頭「銀灰色」根本漫畫女主角

小A辣「耳下5CM」短髮照曝光！　整頭「銀灰色」根本漫畫女主角

貝克漢帥兒「什麼都不會！」　當攝影實習生…一進公司就被嫌

貝克漢帥兒「什麼都不會！」　當攝影實習生…一進公司就被嫌

范冰冰主演卻落單！　《355》開拍全員合體「只缺她」原因曝光

范冰冰主演卻落單！　《355》開拍全員合體「只缺她」原因曝光

宛宛兒上半身脫光「凸肚現形！」　深夜給福利…畫面超兇

宛宛兒上半身脫光「凸肚現形！」　深夜給福利…畫面超兇

湯姆霍蘭德當「蜘蛛人」《美隊3》是關鍵！　面試過程曝光

湯姆霍蘭德當「蜘蛛人」《美隊3》是關鍵！　面試過程曝光

小粉絲用「瓦干達文字」寫信給黑豹！　本尊親自回信了

小粉絲用「瓦干達文字」寫信給黑豹！　本尊親自回信了

溫碧霞吊帶裙「掉出東西球」　風一吹…裙底春光全露！

溫碧霞吊帶裙「掉出東西球」　風一吹…裙底春光全露！

具惠善爆肥13公斤變這樣！　認了減肥失敗「都是因為安宰賢」

具惠善爆肥13公斤變這樣！　認了減肥失敗「都是因為安宰賢」

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光！全程沒笑容跳舞…早就有徵兆

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光！全程沒笑容跳舞…早就有徵兆

《玩很大》迎5週年驚現「2大改變」　來賓有「B咖一哥」網嗨翻：終於來了

《玩很大》迎5週年驚現「2大改變」　來賓有「B咖一哥」網嗨翻：終於來了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

具惠善爆肥13公斤變這樣！　認了減肥失敗「都是因為安宰賢」

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光！全程沒笑容跳舞…早就有徵兆

《玩很大》迎5週年驚現「2大改變」　來賓有「B咖一哥」網嗨翻：終於來了

孫協志離婚4年爆密戀小11歲夏宇童！　女方親回「2大真相」

清純女星「劇組全是表哥表弟」！　藝人男友噴綠光偷哭…爆：工作人員都知道

丫頭飲料賣到日本「演藝圈掰掰」　年底拓點美國...事業忙翻：好期待！

劉以豪醉酒「肉體交纏」郭雪芙！霸氣抓頭強吻：我好想妳

利菁「懷疑孫協志和夏宇童很久」貼綁在一起證據：通常都是男女朋友

楊丞琳「病態愛情觀」綑綁10年：不敢牽手逛街　李榮浩1點讓她變了

陳芳語穿比基尼大解放！一轉正面「掉出超巨半球」網看傻：OMG

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

公主小妹, 張韶涵, 吳尊, 辰亦儒, 卓文萱

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 王宇婕《炮仔聲》失明了！　陳冠霖額咚照顧…網暴動「新CP誕生」
  2. 小賈斯汀鬆口透露與海莉「生子計畫」　脫口大叔笑話⋯網全傻眼
  3. 許雅鈞爆金援美眉！　小S「首發文曬照」…網一看懂了
  4. 《公主小妹》12年了…4主角全都神凍齡！　網組「對比圖」驚呆：不老劇組
  5. 鄭人碩紅到國外！多倫多台灣影展封為「焦點影人」
  6. 2AM成員、防彈前師兄要來了！裡面沒穿放送腹肌　約好8月見台粉
  7. 搶先《枕上書》！　張震《宸汐緣》突破2禁令…開播日確定了
  8. 陳芳語穿比基尼大解放！一轉正面「掉出超巨半球」網看傻：OMG
  9. 大S揭「閨蜜手勢」背後意義　網笑翻：是她們會做的事！
  10. Gail信義區開唱新曲　曙光祭彩排吸睛上百民眾圍觀

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366