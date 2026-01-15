ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

郭書瑤雪地「脫到剩中空」！
2025全台「雨量王」出爐
首個登大巨蛋日星！天團確定開唱
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

A-Lin Andy 趙小僑 劉亮佐 周杰倫 織織 查理 小澈

鬼鬼斷聯炎亞綸吐真實心聲！傳訊遭對方不回　認了：會少交圈內朋友

記者孟育民／台北報導

炎亞綸與鬼鬼（吳映潔）是演藝圈中知名的好友，怎料卻被發現已悄悄退追女方，20年友情生變，事後男方也證實關係不如以往，坦言「到現在還沒問到真正原因」。鬼鬼今（15日）出席PALLADIUM JOY IS CALLING 媒體茶會，有問必答，她表示：「真的生活圈不一樣，每個時期本來就會有不同的人生、朋友，可能過一陣子就好了，現在顧小孩和外景真的忙得不亦樂乎。」

▲▼吳映潔GEmma PALLADIUM「JOY IS CALLING」媒體茶會。（圖／記者周宸亘攝）

▲鬼鬼出席品牌活動，許願未來能有更多喜愛的工作。（圖／記者周宸亘攝）

炎亞綸曾表示試圖聯繫對方溝通，卻被冷漠回應，對此鬼鬼則解釋：「我跟阿本都會提早約，也沒有排擠之說，我沒有這個心態，（訊息）是他沒回我，但我還是有祝他生日快樂，我的訊息看不太到有沒有已讀，我好像把那個關掉了，因為那個讀不讀對我來說是個困擾，沒回我會傷心。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於被炎亞綸退追蹤，鬼鬼正面回應：「我還好耶，那是他的自由跟選擇，反正我也沒追蹤任何人。」她說如果未來有聚會也不會特別避開，「約了就會去，那沒約也不能自己去吧，這樣很怪。」

▲▼吳映潔GEmma PALLADIUM「JOY IS CALLING」媒體茶會。（圖／記者周宸亘攝）

▲鬼鬼談到和炎亞綸關係。（圖／記者周宸亘攝）

鬼鬼如今生活圈都圍繞在小孩身上，身邊圈內好友漸漸變少，她老實表示：「我應該暫時會少交圈內朋友，我發現同個圈子做朋友不那麼容易，有很細節要去注意，比如我發一張照片，我會忽略修圖小細節，我會警惕自己要幫大家弄漂亮，跟太多藝人太好我會很累，我會變成修圖大師。」
 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

炎亞綸鬼鬼阿本營業中友誼生變，

推薦閱讀

A-Lin婚變頻傳！與球星老公黃甘霖鮮少同框　消息人士揭夫妻現況

A-Lin婚變頻傳！與球星老公黃甘霖鮮少同框　消息人士揭夫妻現況

10小時前

周杰倫澳網「1萬丟地上」！轉身親送場邊小孩⋯她激動歡呼畫面全放送

周杰倫澳網「1萬丟地上」！轉身親送場邊小孩⋯她激動歡呼畫面全放送

6小時前

賈永婕攀101頂端反擊！點名周玉蔻「酸民一號」：董事長就不能漂亮

賈永婕攀101頂端反擊！點名周玉蔻「酸民一號」：董事長就不能漂亮

7小時前

車剛買1年「底部驚見黑方塊」！拆開真相超毛 啦啦隊女神崩潰報警

車剛買1年「底部驚見黑方塊」！拆開真相超毛 啦啦隊女神崩潰報警

7小時前

劉容嘉認了分手「億級企業家男友」！秘戀13年情逝…撇私人司機傳言

劉容嘉認了分手「億級企業家男友」！秘戀13年情逝…撇私人司機傳言

7小時前

一週喝7天酒！丫頭驗出三高「胃也受傷了」 恐怖病況曝：頭髮剩一小把

一週喝7天酒！丫頭驗出三高「胃也受傷了」 恐怖病況曝：頭髮剩一小把

4小時前

織織爆前任私下抱怨「早知讓她生」　她慶幸：果斷淨身出戶是對的

織織爆前任私下抱怨「早知讓她生」　她慶幸：果斷淨身出戶是對的

23小時前

《黑澀會》女星用bra哄睡「罩杯比頭大」！實測育兒法：喜歡媽媽奶香

《黑澀會》女星用bra哄睡「罩杯比頭大」！實測育兒法：喜歡媽媽奶香

3小時前

余祥銓辣妻出國脫了！比基尼太小件「蹦出超兇上圍」一轉身⋯美臀被看光

余祥銓辣妻出國脫了！比基尼太小件「蹦出超兇上圍」一轉身⋯美臀被看光

1小時前

趙小僑愛女用餐失控「吃一口跑三圈」　出2招終於成功：十分感動

趙小僑愛女用餐失控「吃一口跑三圈」　出2招終於成功：十分感動

17小時前

跨性別網紅爆染愛滋「背長滿藤壺顆粒」！　友目睹恐怖畫面：以為螞蟻在爬

跨性別網紅爆染愛滋「背長滿藤壺顆粒」！　友目睹恐怖畫面：以為螞蟻在爬

1/11 23:12

Andy花19天戒掉10年菸癮！　過程大公開：人生最困難決定

Andy花19天戒掉10年菸癮！　過程大公開：人生最困難決定

20小時前

熱門影音

顧婕淚崩悼念曹西平　遺憾曝與他生前冷戰

顧婕淚崩悼念曹西平　遺憾曝與他生前冷戰
被脫口秀演員嘲諷後首發聲 李多慧「改變聲音」強調：不抽菸

被脫口秀演員嘲諷後首發聲 李多慧「改變聲音」強調：不抽菸
從沒吃過霍建華煮的東西　林心如：只幫我倒過水XD

從沒吃過霍建華煮的東西　林心如：只幫我倒過水XD
阿信唱一半「想趕去看劉宇寧」 他台上隔空回應：下次我偷偷去～

阿信唱一半「想趕去看劉宇寧」 他台上隔空回應：下次我偷偷去～
游鴻明變房產大亨（？　 挖洞自己跳被催快離開！

游鴻明變房產大亨（？　 挖洞自己跳被催快離開！
周渝民疑問「為何親阿信」　虧他摔倒後：提無理的要求

周渝民疑問「為何親阿信」　虧他摔倒後：提無理的要求
金球獎超辣攝影搶拍　珍妮佛勞倫斯：我快全裸了

金球獎超辣攝影搶拍　珍妮佛勞倫斯：我快全裸了
李玉璽新婚許允樂後首露面　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚許允樂後首露面　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」
李奧納多遭虧「女友不超過30歲」　「點頭笑出來」真實反應曝光

李奧納多遭虧「女友不超過30歲」　「點頭笑出來」真實反應曝光
蕭煌奇老婆正面曝光 陪看五月天..貼心幫扶麥

蕭煌奇老婆正面曝光 陪看五月天..貼心幫扶麥
肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻
朴信惠認「穿校服=作品會紅」　秒回代表作：當然是《繼承者們》！

朴信惠認「穿校服=作品會紅」　秒回代表作：當然是《繼承者們》！
林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

看更多

【有種餓是阿嬤怕你餓】突襲回家阿嬤第一反應是：攏沒飯啊

即時新聞

剛剛
剛剛
3分鐘前0

SEVENTEEN松山文創快閃店內部長這樣！可買官方周邊商品

11分鐘前0

雷嘉汭對抗蕁麻疹10年…脖子以上「紅腫比家暴嚴重」韓國拍戲被關切

13分鐘前0

《韓國製造》玄彬壞到入骨！監獄狂毆鄭雨盛來真的　抽菸回眸帥炸

20分鐘前10

《女神降臨》文佳煐3月訪台見粉絲！「全場HI-BYE」倒數2天開賣

23分鐘前0

基努李維牽女友滑冰放閃！　手牽手親親宛如拍電影

28分鐘前0

ONE OK ROCK登上大巨蛋售票公開！8種票價月底開搶

29分鐘前0

周湯豪病倒演唱會宣布延期！　「吊點滴照曝光」道歉：致以最誠摯的歉意

58分鐘前62

李雅英圓夢見偶像許光漢！示愛慘遭公司下禁令　突公開道歉了

1小時前0

資深男團太狂了！　一發片「吳宗憲、陳美鳳都說話」還有眾星力挺

1小時前0

《婚內失戀》封箱倒數！金馬女配「換3任老公」談10年婚姻真實面

讀者迴響

熱門新聞

  1. A-Lin婚變頻傳　與球星老公黃甘霖現在關係曝
    10小時前1436
  2. 周杰倫澳網「1萬丟地上」！
    6小時前1816
  3. 賈永婕攀101頂端反擊！點名周玉蔻「酸民一號」
    7小時前4214
  4. 車剛買1年「底部驚見黑方塊」！ 啦啦隊女神崩潰
    7小時前188
  5. 劉容嘉認了分手「億級企業家男友」！秘戀13年情逝
    7小時前87
  6. 丫頭驗出三高「胃也受傷了
    4小時前63
  7. 織織爆前任私下怨「早知讓她生」　她慶幸淨身出戶
    23小時前61
  8. 《黑澀會》女星用bra哄睡「罩杯比頭大」
    3小時前62
  9. 余祥銓辣妻出國脫了！
    1小時前1414
  10. 趙小僑愛女用餐失控「吃一口跑三圈」　吐育兒難題
    17小時前105
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合