鬼鬼斷聯炎亞綸吐真實心聲！傳訊遭對方不回　認了：會少交圈內朋友

記者孟育民／台北報導

炎亞綸與鬼鬼（吳映潔）是演藝圈中知名的好友，怎料卻被發現已悄悄退追女方，20年友情生變，事後男方也證實關係不如以往，坦言「到現在還沒問到真正原因」。鬼鬼今（15日）出席PALLADIUM JOY IS CALLING 媒體茶會，有問必答，她表示：「真的生活圈不一樣，每個時期本來就會有不同的人生、朋友，可能過一陣子就好了，現在顧小孩和外景真的忙得不亦樂乎。」

▲鬼鬼出席品牌活動，許願未來能有更多喜愛的工作。（圖／記者周宸亘攝）

炎亞綸曾表示試圖聯繫對方溝通，卻被冷漠回應，對此鬼鬼則解釋：「我跟阿本都會提早約，也沒有排擠之說，我沒有這個心態，（訊息）是他沒回我，但我還是有祝他生日快樂，我的訊息看不太到有沒有已讀，我好像把那個關掉了，因為那個讀不讀對我來說是個困擾，沒回我會傷心。」

至於被炎亞綸退追蹤，鬼鬼正面回應：「我還好耶，那是他的自由跟選擇，反正我也沒追蹤任何人。」她說如果未來有聚會也不會特別避開，「約了就會去，那沒約也不能自己去吧，這樣很怪。」

▲鬼鬼談到和炎亞綸關係。（圖／記者周宸亘攝）

鬼鬼如今生活圈都圍繞在小孩身上，身邊圈內好友漸漸變少，她老實表示：「我應該暫時會少交圈內朋友，我發現同個圈子做朋友不那麼容易，有很細節要去注意，比如我發一張照片，我會忽略修圖小細節，我會警惕自己要幫大家弄漂亮，跟太多藝人太好我會很累，我會變成修圖大師。」

