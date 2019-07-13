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快訊／利菁道歉！　揭「孫協志夏宇童交往證據」逆轉：是我誤會了

記者劉宜庭／綜合報導

41歲孫協志11日爆出和30歲的夏宇童秘戀中，雙方皆透過經紀人回應僅是朋友，事後利菁卻在臉書上直接發文恭喜夏宇童，「既然公開了就說開我的直覺，其實我懷疑很久了，只是祕而不宣，因為太明顯了。」沒想到，事隔短短1天，利菁出面道歉，坦言一切全是她搞錯了！

▲▼孫協志夏宇童。（圖／取自孫協志夏宇童臉書）

▲孫協志和夏宇童爆秘戀。（圖／取自孫協志、夏宇童臉書）

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在孫協志和夏宇童被爆出緋聞後，人在國外錄《飢餓遊戲》的孫協志，於11日透過經紀人表示：「雙方是好朋友，謝謝大家關心，不多做回應。」而夏宇童也透過經紀人回應，「公司不過問，就是朋友，但是沒有見過家長。」

不過，身為孫協志、夏宇童手機遊戲中盟友的利菁，得知消息後，隨即在12日凌晨發文道賀，並在貼文附上「證據」指出：「你們的城堡一直都綁在一起，這遊戲通常都是男女朋友互相上網幫忙carry，不然不需綁在一起，一開始有時是小豫兒，我懷疑一陣子，但沒多久就一直是夏宇童，持續有一年以上之久，我就有預感了。」豈料，相隔短短1天，她馬上改口，坦承是自己誤會了。

▲▼利菁。（圖／翻攝自Facebook／利菁）

▲利菁先前貼出遊戲截圖。（圖／翻攝自Facebook／利菁 Regine）

「要瘋了，我是不是該認錯？」原來，利菁當天錄影時，聽見大根、李懿開心分享消息，一心以為是家中喜事，才會迫不及待地發文道賀。後來經網友提醒，她才發現，關於「童孫戀」是被爆料、並非是公開戀情，「好啦！2位，是我誤會了！」

利菁為此自責到失眠，心中忐忑了整整一天，期間打手機遊戲時，「全盟無人提及此事，反而靜靜地打！讓我越覺愧疚！」道歉之餘，她也列下4種可能的發展：「如果1、真有愛不想公開，『請繼續！』別斷；如2、真是誤會，我會找李懿、大根算帳；如3、你們讓我倒（道）完歉後去結婚，老娘就『一毛不包純祝福』；如4、現在先偷偷告訴我，別讓我一直愧疚下去，結婚我包大紅包。」

【利菁全文】

要瘋了
我是不是該認錯？
經網友提醒
童孫戀 好像是被爆料
而非公開
忐忑 經過一天
打手遊時全盟無人提及此事
反而靜靜地打！
讓我越覺愧疚！
怪我...當天第四場 錄影
聽到大根、李懿開心分享消息
我一心認為是家中喜事
錄完影 迫不及待地道賀！
好啦！2位 是我誤會了！
我認錯。
但。如果1、真有愛不想公開
「請繼續！」別斷
如2、真是誤會
我會找李 懿、大根算帳
如3、你們讓我倒（道）完歉後去結婚
老娘就「一毛不包純祝福」
如4、現在先偷偷告訴我
別讓我一直愧疚下去
結婚我包大紅包
＃我真的很不安。俗辣一枚
＃自責到睡不著
＃啊啊啊啊啊啊
＃原諒我知錯能改了
＃抓頭

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