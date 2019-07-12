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Gummy首登《RM》全場嗨了！　嫁曹政奭被問婚後生活…回答閃爆❤

記者劉宜庭／綜合報導

南韓女歌手Gummy（朴志妍）憑著實力唱功及靈魂美聲，擁有「美聲歌姬」封號，唱紅許多知名韓劇主題曲，包括《太陽的後裔》經典OST《You Are My Everything》。近來，她首度登上熱門韓綜《Running Man》，除了展現好歌喉，也罕見提及嫁給曹政奭後，私底下的婚姻生活。

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曹政奭、Gummy結婚了。（圖／翻攝自GUMMY IG）

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曹政奭、Gummy結婚了。（圖／翻攝自GUMMY IG）

▲曹政奭、Gummy於2018年10月宣布結婚。（圖／翻攝自GUMMY IG）

節目上，Gummy一連飆唱2首歌曲，嗨翻全場，宛如吞CD一般的實力唱功，令現場來賓聽得如癡如醉。有趣的是，劉在錫進行訪問，提及Gummy與曹政奭修成正果結婚一事，獻上祝福之餘，也不忘強調，「我是不會咬著這個事情死纏爛打的，例如問『感覺怎麼樣啊？』我不是那種主持風格。」

▲Gummy首登《RM》罕見提及曹政奭。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲Gummy首次登上節目《RM》，眾人不忘祝賀她結婚一事。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲Gummy首登《RM》罕見提及曹政奭。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲Gummy首登《RM》罕見提及曹政奭。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲劉在錫才說不問私生活，結果下秒立刻問Gummy結婚感想、笑翻全場。（圖／翻攝自愛奇藝）

話雖如此，劉在錫下一秒卻依舊開口問：「請問近期新婚生活如何？」超反轉舉動讓哈哈（河東勳）也忍不住笑虧，「結果還是問了。」面對突如其來的提問，Gummy大方回應表示，自己非常推薦結婚，原因是：「和身邊的他可以最舒服和最直率地分享苦惱。」雖然僅有短短幾句話，卻流露出滿滿甜蜜氛圍、閃瞎眾人。

▲Gummy首登《RM》罕見提及曹政奭。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲Gummy首登《RM》罕見提及曹政奭。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲Gummy推薦結婚。（圖／翻攝自愛奇藝）

此外，被問及出道17年的感想，Gummy則坦言，由於近期進行多場公演活動，因此對於這個話題，心中有了更深的體會，「看到漸漸增多的觀眾，真的就想一直唱歌到死為止。」

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關鍵字

Gummy, Running Man, 曹政奭, RM

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