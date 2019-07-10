網瘋傳「林志玲凸肚照」爆有喜！　機場拿娃娃遮前面…真相曝光

記者劉宜庭／綜合報導

林志玲6月閃電宣布與日本天團「放浪兄弟」成員AKIRA結婚，在圈內投下超級震撼彈，現年44歲的她，肚皮動靜也備受外界關注，不少粉絲相當關心何時會傳好消息，沒想到，近來微博上瘋傳一組她現身機場的「凸肚照」，讓懷孕傳聞再起，然而真相曝光，全是烏龍一場。

▲林志玲6月閃嫁AKIRA。（圖／翻攝林志玲Instagram）



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近來微博上瘋傳一組照片，畫面中，林志玲穿著黑色連身裙，搭配藍色透視薄外套，被拍到肚子微微凸起，期間還不時用手中的布娃娃遮住腹部，令不少網友看了照片後，紛紛留言驚呼，「好像是懷了」、「不會是真的吧」，也讓懷孕傳聞再起，也有陸媒跟著報導，意外掀起熱議。

▲林志玲機場「凸肚照」瘋傳。（圖／CFP）

然而，其實該組照片，並非林志玲婚後的最新近照，而是她在2018年10月現身北京機場時，被拍下的舊照，懷孕傳聞全是烏龍一場。

事實上，林志玲早在2014年就凍卵9顆，先前宣布結婚喜訊時，也曾在聲明中提及，「期待未來能夠擁有新的生命加入這個家庭。」過去神準預測林志玲結婚的詹惟中，先前也預言她在3年內有機會懷孕。此外，哥哥林志鴻不久前向林志玲催生喊話，認為生小孩是「人生必經」，不過同時也否認妹妹有孕，澄清2人絕非奉子成婚。

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