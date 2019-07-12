楊丞琳被求婚…李榮浩前女友說話了！　陸瑤鬆口711背後「重要意義」

記者劉宜庭／綜合報導

李榮浩和楊丞琳認愛4年，終於在他34歲生日修成正果，宣布求婚成功。然而，好消息一出，不僅讓粉絲、娛樂圈好友陷入一片狂賀，就連前女友陸瑤也跟著成為眾人關注對象，對此，她本人也於當晚透過微博出聲了！

►更多【李榮浩求婚楊丞琳】相關新聞請點此

請繼續往下閱讀...

▲李榮浩和楊丞琳認愛4年。（圖／資料照／記者張一中攝）

李榮浩過去與陸瑤交往多年，2014年推出專輯《模特》時，女方曾在微博幫忙宣傳力挺，歌曲《兩個人》的MV也是找來對方客串。據《網易娛樂》報導，因為擁有長腿的陸瑤是模特兒出身，與他的歌曲《模特》名稱不謀而合，傳出這首歌就是寫給對方的情歌，但過去怕模糊音樂焦點，總是對感情事保持低調態度。

▲陸瑤外型甜美，本身自模特兒出身。（圖／翻攝自陸瑤微博）

然而，在李榮浩與楊丞琳戀情曝光後，陸瑤的閨蜜曾出面指控男方才分手1個月，就傳出與楊丞琳交往1個月，質疑時間點太接近。此外，陸瑤曾在大陸節目《天使之路》說道，「我們在一起的時候，他還不是唱模特的那個人，我覺得失敗的愛情也會給你一些經驗，原來心情對一個人的影響這麼大，所以我來參賽的目標，希望在裡面找回自信，讓自己開心。」不過李榮浩出席頒獎典禮就曾否認劈腿，表示絕對沒有小三，並要外界「別騷擾楊丞琳」，細心呵護新戀情。

▲楊丞琳11日答應李榮浩求婚。（圖／翻攝自李榮浩臉書）

如今，李榮浩和楊丞琳戀情終於修成正果，7月11日歡度34歲生日時，也同時宣布求婚成功，消息嗨翻整個娛樂圈，沒想到卻也意外波及舊愛，讓過往情史再度被翻出熱議。對此，陸瑤當晚對外出聲，在微博寫道：「感謝大家莫名其妙的關注，也感謝真正關心我的朋友。」巧合的是，李榮浩生日這天，剛好也是她生命中重要親人的生日，於是她接著話鋒一轉表示：「今天陸媽生日，祝她生日快樂，身體健康！」

▲陸瑤發文。（圖／翻攝自陸瑤微博）

陸瑤一番言論一出，雖然文中並未提到李榮浩，但仍讓人產生聯想，甚至還有酸民留言批評，「我覺得你不應該發微博，這樣有點太多此一舉了」、「又來蹭熱度了」，不過，同時也有不少粉絲留言力挺，認為酸民的評論才是多此一舉，同時也向陸瑤鼓勵喊話，「妳要開開心心」、「我們永遠陪著妳」，在網路上意外掀起正反兩面說法熱議。

▲網友反應。（圖／翻攝自陸瑤微博）