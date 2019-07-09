張克帆暴風狂減16kg「瘦回瓜子臉」！　超狂對比照曝光…網驚呆

記者劉宜庭／綜合報導

張克帆曾是紅極一時的偶像團體「紅孩兒」成員，後來轉型為通告藝人，近來在老婆双兒（顏睿瑧）的幫助之下，進行一連串瘦身課程，在短短約半年時間中，成功鏟去整整16公斤的肥肉，整個人如今明顯瘦了一大圈，氣色看起來也相當好，令不少網友驚訝不已。

▲張克帆日前釋出的近照（右），與1月份時拍的照片（左）對比，明顯瘦了許多。（圖／翻攝自Facebook／張克帆就是紅孩兒）

請繼續往下閱讀...

身高177公分的張克帆，在今年過年期間，體重高達94公斤，當時他在心中默默許下願望，「打算在今年七月三十一日生日當天，自己送自己一個生日禮物，就是變成一個瘦瘦的男生。」之後，他在老婆的幫助之下努力減肥，雖然期間正常吃，但有養成良好的飲食習慣，經過約半年時間，他7月初測量體重時，體重已經是78公斤，瘦了整整16公斤。

由於團體「紅孩兒」將迎來成軍30周年紀念日，張克帆日前密集籌劃舉辦見面會，也正因為如此，他日前再度許願，「再來實行個八周，為了紅孩兒重組，再瘦個6公斤。」他期許，到時和粉絲們見面時，「我就是一個瘦瘦的男生了。」

▲張克帆瘦了16公斤。（圖／翻攝自Facebook／張克帆就是紅孩兒）



張克帆瘦身成功後，整個人瘦了一大圈，日前陸續曬出近照時，不僅氣色相當好，臉蛋也明顯變尖許多，令不少網友紛紛留言大讚，「瘦了，恢復了帥氣」、「有年輕的感覺」、「變回瓜子臉」、「瘦好多哦」，意外在網路上掀起一陣熱議。