記者劉宜庭／綜合報導

電視劇《惡作劇之吻》由林依晨、鄭元暢主演，儘管播出至今已過10多年，該劇仍是許多粉絲心目中的經典，如今仍然有不小討論度。近來，陸網翻出當年未播的結婚細節片段，讓關鍵字「直樹湘琴婚禮VCR」再度於微博被熱議，畫面也勾起不少劇迷心中回憶，意外掀起一陣熱烈討論。

▲《惡作劇之吻》至今仍是不少劇迷心中永遠的經典。（圖／取自網路）

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近來，有網友翻出未收錄在《惡作劇之吻》中的婚禮花絮，再度掀起熱議。影片中，由鄭元暢、林依晨所飾演直樹和湘琴，逐一完成訂婚、迎娶等結婚程序，就連許多傳統儀式中的細微細節，也都相當講究，宛如真的婚禮一般逼真，令不少網友跪了驚呼，「拍得好真實啊」、「自然真實到像在看婚禮現場」、「感覺就像婚禮VCR」。

▲直樹湘琴結婚花絮畫面，近來又被翻出熱議。（圖／翻攝自秒拍）

其中，湘琴從車窗丟出一把扇子，代表著「不將壞性子帶到婆家去」；湘琴爸「才叔」（唐從聖 飾）將一碗清水灑在車後，則意味著「嫁出去的女兒如潑出去的水」；湘琴下車後過火爐、踩瓦片，則是「生炭破瓦」，也就是傳宗接代之意。

▲湘琴丟扇子。（圖／翻攝自秒拍）



▲湘琴爸潑水。（圖／翻攝自秒拍）

▲湘琴過火爐、踩瓦片。（圖／翻攝自秒拍）



雖然這段影片並未收錄在劇中播出，但早在2007年推出續集《惡作劇2吻》期間，就曾在中視以花絮方式播出過，如今這段畫面被網友翻出，仍掀起不小討論度，在微博上的閱讀量更是超過300萬，同時也有不少人紛紛留言驚嘆，「太經典了」、「滿滿的回憶」、「當年最愛看的電視劇沒有之一」。

▲關鍵字「直樹湘琴結婚VCR」在微博掀起熱議。（圖／翻攝自微博）

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