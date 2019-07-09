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深夜路過籃球場「親睹難過一幕」　曹西平動怒開罵了！

記者劉宜庭／綜合報導

資深藝人曹西平（四哥）言語犀利、有話直說，常透過臉書記錄日常生活，也常對時事發表意見。近來，他深夜路經某籃球場時，發現滿地垃圾，看見這一幕，難過之餘，他也忍不住直呼太離譜，動怒表示：「未來年輕人還有什麼未來嗎？」

▲曹西平深夜看見籃球場滿地垃圾怒了。（圖／翻攝自曹西平臉書）

▲曹西平深夜看見籃球場滿地垃圾怒了。（圖／翻攝自曹西平臉書）

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▲曹西平深夜看見籃球場滿地垃圾怒了。（圖／翻攝自曹西平臉書）

曹西平透露，明明籃球場旁邊就有垃圾桶，深夜路過球場，卻仍是滿地垃圾，忍不住憤怒表示，「你們把飲料帶來應該也要把飲料帶走，這些還需要人家教你們嗎？（太離譜了）運動是好事但是不要造成人家環境的污染。」他也提出建議，「你們打球可以打賭啊，打球輸的人就把垃圾統統撿起來裝在垃圾袋帶走，旁邊就有垃圾桶了可以統一放在那裡。」

「但是當你們打完球回家時，為什麼把垃圾留下來我真的不懂，年輕人還要談什麼未來嗎？這樣子基本的環境維護，你們都做不到還要做什麼大事。」曹西平坦言，眼前這幕讓他看了十分難過，痛斥缺乏公德心，希望眾人不要只是嘴上喊喊口號、說要愛地球，卻什麼都做不到，「都是假的，心口不一的人最噁心。」

▲曹西平深夜看見籃球場滿地垃圾怒了。（圖／翻攝自曹西平臉書）

▲曹西平留言。（圖／翻攝自曹西平臉書）

發文後，曹西平怒氣仍未消，繼續在底下留言，他認為，就算會有人打掃，也不可以這樣亂丟垃圾，「要把打掃的人累死嗎這麼熱的天氣下工作，垃圾這麼多。」一番言論一出，隨即引發不少網友心中共鳴，不少人也紛紛表示贊同，「真的公德心不見了」、「太誇張了吧」、「真的太沒有水準了」，不過，也有部分網友留言提醒，「打球也有很多中年人跟老年人，請不要以偏概全。」在網路上意外掀起一陣熱議。

▲曹西平深夜看見籃球場滿地垃圾怒了。（圖／翻攝自曹西平臉書）

▲曹西平言論掀起正反兩面網友留言熱議。（圖／翻攝自曹西平臉書）

▲曹西平言論掀起正反兩面網友留言熱議。（圖／翻攝自曹西平臉書）

▲曹西平深夜看見籃球場滿地垃圾怒了。（圖／翻攝自曹西平臉書）

▲曹西平全文。（圖／翻攝自曹西平臉書）

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