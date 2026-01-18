朱孝天才嗆F3「生日突曬四人合照」！　言承旭公開謝阿信、F3獨漏他

記者田暐瑋／綜合報導

朱孝天因與相信音樂之間鬧出矛盾，並未參加F4的合體演唱會，15日是他的47歲生日，在社交媒體上轉發了多則粉絲的祝福貼文，其中包括去年F4的合體照，這一行為引起了網友的廣泛關注。

朱孝天15日度過47歲生日，在IG轉發數則來自粉絲的祝福貼文，其中一個還是F4重聚的完整合體照，但他先前與其他3人及唱片公司撕破臉，又在個人粉絲群組中指控F3（言承旭、周渝民、吳建豪）是「悶聲發大財」，直言未來不會再見面，「演不出那種感覺了。」如今再PO四人照，讓不少人好奇「這是啥意思」、「現在又想合體了嗎」。

▲朱孝天曬四人合照。（圖／翻攝自IG）



不只如此，言承旭先前在F4演唱會上提到：「我喜歡可以經常吵架，但永遠吵不散的朋友。你們身邊有這樣的朋友嗎？」當粉絲回答「有」，他接著說：「我身邊也有，你們知道是誰嗎？是仔仔啊，還有vanness。然後最近多了個新朋友，是誰？」點名情義相挺加入合體演出的阿信。

言承旭當時隻字未提朱孝天，引發網友討論，而朱孝天曾坦言與其他成員的關係並不親近，自2016年以來便鮮少聯絡，甚至在接受合體邀約後，選擇退出了F4的私人通訊群組。朱孝天表示：「與他們一起工作很開心，但在日常生活中找不到共同點。」他強調，雖然彼此之間沒有不合，但他認為人與人之間的感情應保持淡淡的狀態。

▲F4再難合體。（圖／翻攝相信音樂影片）