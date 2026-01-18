李亞鵬名下醫院欠租破1.1億！拍片解釋房東心寒：我是救狼的東郭先生

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星李亞鵬投入商界投資欠債累累，去年爆出名下「嫣然天使兒童醫院」遭法院強制執行，金額高達1381萬餘元人民幣（約新台幣6100萬元）。該家醫院近日又陷房租債務風波，房東方於1月16日打破沉默回應，醫院被指控已累計拖欠租金超過2600萬人民幣（約台幣1.17億元）。

▲李亞鵬名下醫院欠租1.1億，連續拍攝2支影片解釋。（圖／翻攝自微博）

李亞鵬名下醫院欠款法院判騰退房屋

綜合陸媒報導，李亞鵬名下的「北京嫣然天使兒童醫院」，原址是一位張先生在北京的房產，2010年簽署租賃契約，租期10年，2019年又再簽一次租約，租期為2020年8月1日至2030年7月31日。然而自2022年1月起，醫院開始拖欠租金，房東曾簽「補充協議」，約定2022年至2024年期間租金每月減少4萬人民幣（約台幣18萬元），也延後還款時間，但是醫院仍未如期繳交租金。於是房東提出解約，2023年向法院提起訴訟，而院方辯稱違約程度輕微，疫情解除後逐漸恢復營運水準，有能力繼續支付房租。

關鍵的李亞鵬則辯稱，自己簽署過協議，承擔擔保責任，擔保期限為2022年4月至2022年8月，如果嫣然醫院主張變更租金標準或者減免租金可以得到支持，則他承擔的主債務不存在，也不應再承擔擔保責任。不過法院認為嫣然醫院嚴重損害張姓房東的合法權益，構成違約，判決兩份租賃合約與補充協議於2023年10月10日解除，張姓房東因此要求歸還房屋。

▲李亞鵬在嫣然醫院門口拍影片說明，醫院貼著法院公告，表示醫院搬遷需要時間，還要選新地點。（圖／翻攝自微博）

李亞鵬拍片說明還提到台灣長庚

對此嫣然醫院院方表示對判決不服，提起上訴，去年（2025）7月中級法院駁回上訴，醫院要騰退房屋，支付租金，李亞鵬承擔連帶責任。儘管法院判決有法律效力，但是醫院仍不履行判決，沒有騰退房屋。陸媒12日的報導指出，李亞鵬不接電話不回訊息，不過他近日（16）透過影片公開說明，表示醫院無法馬上搬是因為有排定手術，也要找新地方，公開醫院內部，還引述已故台灣長庚創院院長羅慧夫名言「愛就是補人間殘缺」，提到當年開業初期，找到台灣長庚醫院成為技術協同醫院。影片曝光後，李亞鵬獲得許多民眾支持。

張姓房東18日透過助理吳先生回應。張先生是年近七旬的香港人，雙方的租賃爭議源於兩份10年期的合約，最早一份租賃合約是出於對明星聲望的信任及對公益事業的支持，房東以低於市場價一半的「公益特價」出租給剛成立的嫣然醫院。第二份租賃合約在簽約時已談妥租金將會回調，但是被李亞鵬解讀「租金翻倍」，但實質上是回歸合理的市場行情。

▲李亞鵬的嫣然醫院引用台灣長庚創院院長羅慧夫名言。（圖／翻攝自微博）

▲李亞鵬表示醫院開業初期，曾找來台灣長庚醫院作為技術協同醫院。（圖／翻攝自微博）

房東感嘆如「東郭先生」

房東方進一步指出，儘管在疫情期間已主動下調並減免部分房租，但嫣然醫院自2022年起便開始拖欠租金，至今累計欠款已超過2600萬人民幣（約台幣1.17億元）。吳先生更透露，醫院每月產生的兩萬多元物業費、水電等公共事業費用，目前仍由房東代為繳納。對此，房東助理吳先生感慨表示，李亞鵬方才是實質的受益方，房東方的善意支持卻換來債務糾紛，處境就像救了狼卻反被咬的「東郭先生」。

東郭先生指的是明朝作家馬中錫所書的《中山狼傳》中的文人，因為一隻狼求救，東郭先生將狼裝到自己的書袋裡，逃過了追捕。但是狼脫身後，竟然要吃掉東郭先生。如今「東郭先生」常用來比喻養虎為患的濫好人。