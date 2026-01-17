YTR莎白回美國「兒連3遭外貌攻擊」！　路人摸頭竟笑：好醜

記者蔡宜芳／綜合報導

來台超過15年的美國YouTuber莎白，頻道擁有79.5萬人訂閱，她同時也是台灣媳婦，和丈夫育有兩個孩子。莎白17日透露，自己近日回到美國竟頻遭路人評論兒子的外型，讓她氣得直說：「我臉上是不是寫著『很好欺負』？」

▲莎白和台灣老公育有兩個孩子。（圖／翻攝自Instagram／elizabenny）

第一站動物園就卡關！員工質疑3歲以下免票身分

[廣告]請繼續往下閱讀...

莎白表示，自己在一周內，就連續遇到三次路人對兒子萊萊無禮的舉動。第一件事發生在動物園，動物園規定3歲以下的小朋友免費，而排在萊萊前面的孩子都順利過關，輪到萊萊時，員工卻盯著孩子直言：「他大得有點過分（He is awfully large）。」莎白解釋說孩子才14個月大，但對方仍回說：「我只是需要確認一下。」讓莎白心裡忍不住直呼「關你屁事」。

結果當晚去賣場買尿布結帳時，再度發生類似的事件。莎白透露，賣場的結帳人員看著萊萊，竟脫口說：「他看起來像沒有少吃過一餐（He doesn't skip a meal）。」隨後又補充：「別擔心，我的小孩也很胖。」讓她當下氣得心裡想回嗆「妳才看起來沒少吃一餐好嗎」。

▲莎白透露兒子在美國被嘲笑。（圖／翻攝自Instagram／elizabenny）

廁所驚見沒禮貌阿姨！摸頭笑喊「好醜」讓媽徹底傻眼

最讓莎白無法接受的，是發生在廁所的突發狀況。當時她在洗手，一位婦女走過來摸摸萊萊的頭，用西班牙語配上可愛的語氣笑說：「我的天啊好醜喔。」讓聽得懂西文的莎白當場傻眼。

莎白氣憤表示，過去的美國人並不會肆意評論他人的外表，面對一週內連續三次的外貌攻擊，莎白在貼文中直問：「我臉上是不是寫著『很好欺負』？」她自認不是容易受傷的人，但回想起這幾天的遭遇，「越來越想翻白眼。我最氣的是當下我整個不知道怎麼回應 也沒有辦法即時保護我兒子。對，他大隻...所以勒？」

▲莎白還遇到陌生人用西文羞辱兒子。（圖／翻攝自Instagram／elizabenny）

莎白的貼文PO出後，引來許多網友留言表示「我們萊萊超級可愛啊」、「長很大不是代表營養好很健康嗎，為什麼要被笑不懂，他看起來比例也沒問題」、「最近才和美國朋友也在聊，現在在美國很多人變得比較沒有同理心」、「去評價嬰兒的身材到底是有什麼毛病」。