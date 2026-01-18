ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
向華強遭親信盜名詐40億！
3點判斷對方是否真的動心了
春風撞賓士遭酸肇逃「圓滿解決」
洪詩首回應照顧失智公公！還原真相「我不偉大」…大伯感謝文惹議

記者陳芊秀／綜合報導

藝人洪詩與李運慶2023年結婚，大伯李運泰去年10月發表長文感謝，文中揭露她為失智的公公把屎把尿照顧，而且是在結婚之前，然而貼文引發另一波爭議，網友看法兩極。她18日發長文回應：「我沒有特別覺得，我當時照顧還是男友的爸爸，是一件多特別多偉大的事情……。」

▲▼洪詩首回應照顧失智公公！還原真相「我不偉大」。（圖／翻攝自臉書）

▲洪詩發文回應照顧失智公公。（圖／翻攝自臉書）

洪詩在文中坦言，自己並不覺得當時照顧還是男友爸爸的舉動有多麼偉大，單純是出自於「愛屋及烏」的心態。她感性提到，自己的爺爺與阿公在早期就已過世，因此當時照顧「運慶爸爸」時，內心覺得更像是在照顧親生爺爺，只是在能力範圍內盡力幫助一位長者。

[廣告]請繼續往下閱讀...

照顧公公分工細節

接著洪詩說明照顧公公的過程，她表示幫公公擦拭身體與更換尿布等照護，主要都是由另一半李運慶親力親為。她則是因為老人家臥床開刀導致雙腳循環差且紅腫，主動使用乳液與精油幫忙按摩，並在公公尿床時協助更換新床單。有關網友議論「孝順外包」的說法，她嚴正駁斥「哥哥丟包給弟弟」或「弟弟丟包給女友」的說法，強調當時全家人都各司其職，共同分擔照護壓力。

傷口深到棉花棒要「挖進去」

洪詩詳細還原了那段頻繁進出醫院的經歷。當時公公因跑步摔倒住院開刀更換髖關節，住院一個多月期間由李運慶、李運泰兩兄弟輪流守護。出院後，照護難度更是加倍。她透露公公的傷口極深，換藥時無菌棉花棒幾乎是要「挖進去」的程度，且因失智影響，公公常會自行撕開紗布導致傷口反覆感染。為了確保傷口痊癒，兩兄弟配合時間，每天早晚各一次親自載公公去診所換藥，這段日常持續了約一年之久。從輔具租借到長照申請，這一切她都看在眼裡，直言經歷過的人才知道處理起來有多繁瑣。
 

心疼公婆家被形容「恐怖」：大家一起努力熬過的

洪詩面對外界將公婆家的人形容得很恐怖，為此心疼表示「我覺得這是很不公平的」。她強調，這段「特殊時期」讓她看到了李運慶兄弟倆極致的孝順，全家人（婆婆、嫂嫂及兄弟倆）都非常努力一起熬過難關，文末寫下：「人生總會遇到困難，但我很幸運有人陪我一起面對困難。」她後對所有的專業照護人員及家屬致上最高敬意，雖然當時巴氏量表申請過程不易，但申請成功後便立刻請了看護協助，家中並非外界想像的孤立無援。
 

▲▼洪詩首回應照顧失智公公！還原真相「我不偉大」。（圖／翻攝自臉書）

▲洪詩曬全家福照。（圖／翻攝自臉書）



【洪詩臉書全文】

其實我沒有特別覺得
我當時照顧還是男友的爸爸
是一件多特別多偉大的事情
因為我相信一定有很多人跟我一樣
會這樣的「愛屋及烏」
以及我只是在我能力範圍內
去盡量幫助一位長者
我的爺爺跟阿公
都在我很小的時候就過世了
當時比起照顧「運慶爸爸」
我自己覺得更像在照顧「爺爺」
也澄清一下
「把屎把尿」
我除了幫我公公按摩腳
其他身體擦拭更換尿布
都是運慶在做
而按摩腳是因為公公臥床以及開刀的關係
腳的循環很差也很腫
所以用乳液跟嫂嫂準備的精油幫忙按摩
運慶也會這麼做
嫂嫂也是
而公公尿床時我也會幫忙更換新床單
雖然當時只是交往關係
但我愛運慶
運慶也很疼愛我
公公婆婆運泰嫂嫂也對我很好
運慶對我的家人也很好
所以我想陪伴運慶渡過這樣的「特殊時期」
但不存在哥哥丟包給弟弟
弟弟丟包給女友這種情況
運泰並沒有寫出他們兩兄弟的辛苦
以及在我認識運慶時
就是運泰跟婆婆住
運慶跟公公住
公公在我跟運慶還是交往關係時
已有輕微失智但不嚴重
後來是跑步摔倒
住院開刀
直接換了一個髖關節
住院住了一個多月的期間
都是運慶運泰輪流住在醫院照顧爸爸
終於出院後
運慶在家會幫公公換藥
但那個傷口非常深
大頭的無菌棉花棒都是挖進去的程度
在我們已經非常注意傷口的情況下
傷口還是感染了
公公因為住院的關係
失智變得嚴重
有時候公公覺得傷口好了
就自己把紗布撕開
加上那時候要臥床休養
但公公會以為傷口都好了
想要下床尿尿
我們那時候晚上都是監視器開在床頭睡的
真的很怕公公再度摔倒
有時候是尿一多結果滲出尿布
進而碰到傷口
然後就開始了反覆入院開刀
清創開刀、住院、出院
感染、開刀、清創、住院、出院
每清創一次傷口就更深
最後決定要住院住到
傷口至少看起來比較好再出院
這一住又是兩三個禮拜
出院後
決定不要再冒風險自己換藥
也想讓公公更清楚知道他還是有傷口的
我們找到家裡附近一間可以幫忙換藥的診所
也開始了運泰運慶配合時間
早晚各一次載公公去換藥的日常
就這樣
大概持續了一年
後續一些輔具租借跟看護申請
還有喘息服務跟日照中心
也都是運泰運慶一起處理的
有經歷過的人就知道
這些事情處理起來有多繁瑣
有人說為什麼不請看護
因為當時的巴氏量表
還沒申請下來
所以沒辦法進行
巴氏量表申請成功後
就立刻請看護了
家裡一直都有看護協助照顧公公
那段特殊時期
我從他們兄弟身上看到更多的是孝順
也看到運慶運泰一起處理公公的事
覺得幸好運慶不用獨自面對
而我能幫忙的也只有這些了
傷口的難關渡過後
緊接襲來的
是需要長期抗戰的「失智」
情緒不穩、妄想、時序混亂
身為照顧者的我
真的衷心欽佩不管是日照中心的人員
或是居家長照人員或看護
以及最親近的家屬
你們都辛苦了
運泰沒寫出來兩兄弟的辛苦
不代表這些辛苦不存在
不管是運慶運泰或是婆婆嫂嫂
我們大家都是很努力一起熬過那個時光的
所以對於把我公婆家形容成很恐怖的樣子
我覺得這是很不公平的
人生總會遇到困難
但我很幸運有人陪我一起面對困難

澄清與民視糾葛「沒說不主持」　胡瓜：盡量用錢污辱我

