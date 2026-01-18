韓韶禧2年前槓上惠利！　首吐心聲「不委屈」：當時那是最好的選擇

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星韓韶禧長相美麗，曾出演多部戲劇，怎料，2024年捲入小三疑雲，她被拍到與柳俊烈在夏威夷約會，男方前女友惠利發文「真有趣」，引爆整場戰火，使得她發文反擊，3位事件主角都是鼎鼎大名的演員，鬧得沸沸揚揚。事隔2年，韓韶禧近日為了宣傳電影《末路雙嬌》接受韓媒專訪，她坦言「我認為我必須要接受，也沒什麼委屈鬱悶，那個時候我覺得那是最好的選擇了，所以才會那樣做。」

▲韓韶禧2年前槓上惠利，首吐心聲「當時那是最好的選擇」。（圖／翻攝自韓韶禧、惠利IG）



韓韶禧2年前她曾隔空回應惠利，被視為開戰，她的形象因此大受打擊，後來她在個人部落格致歉，卻難挽回輿論，2年以來飽受網友各種酸言酸語。事件過去2年，她近日接受《OSEN》專訪，正面回答了當時的心情，「我認為我必須要接受，也沒什麼委屈鬱悶，那個時候我覺得那是最好的選擇了，所以才會那樣做。」

▲韓韶禧近日為了宣傳電影《末路雙嬌》。（圖／采昌國際多媒體提供）



隨著時間過去，韓韶禧也有所體悟，「一年一年的過去，我認為雖然我是演戲的演員，但還是備受大眾注目的人，這在點上，我必須要有責任感、義務心，所以我該接受的都必須接受。」她也表示「不可能所有人都一樣，不可能所有人都喜歡我，如果一直對這些事情抱著『為什麼？』的疑問，我覺得反而不會有成長。我必須接納，並把這些視為是好的回饋。」

韓韶禧接著說，「我認為這些都可以成為我去接受並更加謹慎的要素。」但同時，她也坦率吐露心聲：「不過說實話，我還是希望大家能夠喜歡我。」這2年來心態有所成長，更是首度再次回應當年的爭議。